上班族路易莎工作嫌學生吵！網友好奇問：不能聊天嗎？

國內咖啡廳街頭林立，在人口高密度的區域內，更是每走幾步就會看到一家，近年崛起的連鎖平價咖啡店路易莎，因為餐點多樣化、平價不限時等優點，成為許多人內用久待的首選，有網友表示自己在路易莎念書，卻遇到了有上班族抱怨學生聊天很吵，讓他不禁好奇想問「路易莎是否可以聊天？」

網友在「Dcard」發文說明，自己因為要考國家考試，有時候會到路易莎念書，因為路易莎就是咖啡廳，所以讀書打報告，必須得克服有人聊天的情況，但日前他遇到了一對男女，感覺是來用電腦做工作上的事，因為這間路易莎附近有大學，到中午通常很多學生會來。

當下女子便抱怨學生們很吵，但她認為避免誤會別人，因此選擇不做出直接反應，但過了不久後，女子又嘆氣表示很吵，過段時間後開始抱怨同事打錯東西，原PO認為雖然沒有比其他人聊天大聲，但女子一直抱怨的情緒已經讓他受到影響了，接著另一位男子很認真的工作，但用力敲打鍵盤使桌子劇烈搖晃。

原PO不懂為什麼要來路易莎，然後抱怨其他人很吵，自己在講話聊天卻說別人講話很大聲，自己敲鍵盤很大聲卻不自知，而且到後來他們聊天超大聲，他最後也奉勸大家說「如果你跟我一樣做好了會有人聊天的心裡準備，想讀書、辦公，再來路易莎吧！」

有網友認為「我覺得想要安靜就去圖書館或是k書中心，咖啡廳本來就不是拿來工作的地方，不知道他們在要求什麼…，但是如果是小孩尖叫那種我也會覺得很吵，但是一般聊天我覺得很正常」、「我就是喜歡在有點聲音的環境下唸書才會去路易莎的」但也有人認為「呃 不是阿 看起來他們也只是私底下抱怨講講而已，他們有當眾制止別人聊天嗎？我反而覺得原po比較無聊吧」。