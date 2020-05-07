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外送員遇超複雜地點指示 傻眼「是密室逃脫還是電玩攻略」

聯合新聞網 / 綜合報導
從事兼差外送員的人數越來越多。圖／報系資料照片
從事兼差外送員的人數越來越多。圖／報系資料照片

外送員需要送餐的地點可說是「無所不在」，有些貼心的客人怕外送員找不到路，寫下超詳細說明，反而讓人更加一頭霧水。一名外送員就在爆怨公社》貼出收到的外送指示，又長又複雜的內容讓人大喊「簡直像在玩密室逃脫」。

該外送員說，有時會遇到那種很複雜的地址，要找電鈴開關或輸入樓層密碼，不然就是找有顏色的門，都讓他覺得自己像在玩電玩《惡靈古堡》。他舉例，有人收到的指示是「37號是全家，對面是早餐店，往左數第三間是36號....。36號跟車道中間有樓梯可上樓，上到三樓右手邊有虛掩的紅色鐵網門....。鐵網門後面就是3樓之100，門口有綠色鞋架，請將餐點放在上面。」複雜的內容彷彿迷宮攻略。而他每次碰到這種單都很困擾，非常花時間、不一定找得到路，還可能會影響到下一單的配送，希望大家不要再給這種複雜的指示。

網友們則表示看起來十分有趣，有人說「會不會放完餐後，沒有備註幫忙迷路出不來」、「可能也是買家碰過太多外送員找不到」、「理解能力差的會找到死」、「找不到路的話可能要找頭上有驚嘆號的NPC。」

也有外送員同業一起大吐苦水「有遇過說請幫我送很多盆栽那間，結果轉進去每間門口都很多盆栽」、「我遇過的奇葩指示是，客人說：門口有三隻狗，如果有少一兩隻，那牠們只是去附近晃晃，但一定至少會有一隻在門口！！！我傻眼。」

爆怨公社 外送員

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