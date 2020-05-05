立夏熱爆 他po冷氣照「還在忍…」底下網友卻幾乎淪陷

今（5日）為二十四節氣中的立夏，是夏天的第一個節氣，台灣這幾天各地已經連續出現36度以上的高溫，氣象局也在臉書發文針對連續3日36度以上的南部三縣市高雄、屏東、台南，發布高溫橙色燈號，另，台中、南投、彰化、台東、花蓮，發布黃色燈號，提醒國人慎防熱傷害。

全台開始進入盛夏，不少民眾已經熱得受不了，有網友就在臉書社團爆廢公社po出一張冷氣機的照片寫道，「我還在忍…」，並希望其他人不要誘惑他，要他開始吹冷氣。

底下則吸引許多人留言響應，勸po文的網友「開下去就對了」、「別忍了，不要虐待自己」、「冷氣不吹也是會壞掉」、「已經開二、三天了」、「這種天氣不開真的會熱死人」、「已淪陷在舒服的24度。」

還有人看到他這台屬於變頻冷氣，安慰他不用怕，電費不致於太貴，不用那麼緊張，「這台算省電。」不過底下也有人留言說「台南人還沒開」、「我也還在忍，現在電扇都開最強的」、「我家從來不開冷氣，會很奇怪嗎？」

聯合新聞網曾報導過夏天吹冷氣怎樣才能更省電的妙招，諸如冷氣溫度宜設定在26℃左右，這樣既涼爽又不費電。另外，也不要頻繁開關冷氣，室內降溫後，冷氣風量調小就好。其他做法還包括搭配電風扇的使用，放在冷氣機距離2、3公尺處，與冷氣風口同方向吹送皆有助節電。