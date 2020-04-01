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天氣漸熱冷氣怎麼開才不貴 他不藏私曝省電秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
天熱不少人就會想開冷氣，但又怕太常吹冷氣電費會很驚人。示意圖／ingimage
天熱不少人就會想開冷氣，但又怕太常吹冷氣電費會很驚人。示意圖／ingimage

天氣炎熱不少人就會想開冷氣降低室內溫度，但太頻繁吹冷氣電費也是相當驚人。近日就有網友分享開冷氣省電又兼顧涼爽的方法，像是定期清潔內部、加開電風扇和拔插頭等都能省下不少電費。

一名網友在論壇「mobile01」發文表示，因自己本身怕熱的關係，加上現在氣候劇變，一年內有超過6個月的時間在吹冷氣，為減少開冷氣所支出的費用，他也留意到省電的秘訣並大方分享。

原po表示，使用變頻冷氣會省比較多，同時要定期清潔冷氣內部，因為內部太髒容易導致出風不順暢，冷房速度就會變慢就會越吹越耗電。而他也提到，冷氣設定溫度太低耗電量就會大，應盡量維持冷氣的最佳溫度，若怕溫度不夠也能搭配電風扇使用降低空間溫度。另外原po說，電器經常開關的話反而更耗電，若只是短暫外出就不需要關冷氣，而長時間沒開冷氣將插頭拔掉也是能省電的方法之一。

文章一出，引來網友討論。有網友分享，「平常若不是很涼很熱的狀態下，可以單開室內機送風」、「善用定時關機功能，可以省不少」、「室外機所處的環境溫度越低，冷氣能效就越高，所以讓室外機涼快就可以更省電」、「品牌也有差」。

但針對原po提出「長時間沒開冷氣把插頭拔掉」，有網友並不認同，表示「不使用冷氣時插著電能讓電路板過電，避免生物在機體內築巢」、「插著電可以讓基板防潮」，認為若要為了省電，反倒減少機器使用的壽命而花大錢，真的划不來。

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