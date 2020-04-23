過生日沒人約！ 客服「一句話」讓他超感動 網：好貼心

生日時收到朋友及家人的祝福是非常開心的事，但若沒人記得自己生日陌生人卻給予祝福，就會很暖心。一名大學生在生日當天收到旅人卡簡訊，打電話去核對資料時，客服人員竟在電話中祝他生日快樂，令他既驚訝又感動。

一名網友在「Dcard」心情版發文，他一如往常地獨自走回宿舍，確認簡訊時發現申請的旅人卡核卡了，但因忘記填寫的寄卡地址是家裡還是宿舍，由於爸媽平常要上班，若是填家中地址會沒人收掛號，於是他打給客服確認。

原po與客服核對基本資料後，才發現今天是自己的生日，卻沒有朋友為他慶祝，心裡想著，「今年生日好可悲，完全沒人約」，同時也安慰自己「一定是大家想保持安全社交距離，才不是沒朋友呢！」，並默默決定明年生日一定要出國。

原po確認完地址後，詢問旅人卡可以換哪些機票，客服很仔細地一一說明，但原po心裡卻抱怨著再講下去，自己的手機費用會很貴，沒想到客服人員在要掛電話的前一刻，竟祝他「生日快樂」，那瞬間他的氣全消了同時也相當感動，「今天唯一講到話的真人、一個素昧平生的客服，居然也是第一個祝我生日快樂的」。

網友們紛紛祝福原po，「生日快樂，沒人約你沒關係，有我們陪你過」、「我也是今天生日耶～～也沒人跟我說」、「我生日第一個跟我講的是台哥大…早上還叫我起床選來電答鈴」、「祝版主昨天生日快樂，好貼心的客服！！」、「還以為你說的暖心是媽媽叫你回家吃飯」、「天哪，生日快樂，沒事我媽連我幾歲都會記錯」、「我生日都在暑假，臉書通知也沒人要祝福我」。