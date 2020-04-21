南韓防疫真壓過台灣了？ 連3天「關鍵數據」網讚翻

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，我國因海軍敦睦艦隊官兵感染一事，引起軒然大波；國外疫情值得關注的除了零死亡案例的越南，還有過去疫情曾大爆發卻成功控制住的南韓。南韓儘管一度單日確診數高達數百例，在歐美疫情仍尚未減緩、台灣又因海軍群聚感染之際，南韓連兩日的確診數竟直降至10例以下。消息傳出後，在台灣網路論壇PTT上引發熱議。

根據《韓聯社》報導，時隔60多日，南韓在本月19日的新增確診數，終於降至10例以下，該日僅新增8例確診個案，疫情再度受到控制。儘管昨（20）日新公佈的感染人數增至13人，但今日又再度回歸個位數。對比台灣原以為國內疫情已趨緩，卻發生敦睦艦隊官兵染疫一事，南韓的疫情發展，就讓台灣網友驚呼：「南韓真的是無人能敵、當之無愧」、「反觀台灣雖防疫積極，但國軍卻出現漏洞，是不是被南韓超越了？」

對此，部分網友認為南韓能壓住疫情真的值得國外學習，「南韓真的猛！」、「南韓模式真的強，各國要學對國家」、「南韓結束了，台灣正要開始」；但也有人表示，「總確診數很高啊！台灣才400多例、不能比」，且「南韓的生活水平還是沒恢復的像台灣吧，畢竟總確診數還是高出台灣很多」、「台灣跟南韓兩種狀況不同，爆發前後防疫政策都各有不同」。

目前南韓的篩檢人數已逾57萬人，雖境內出現上百例二度確診的個案，但現在仍未有研究指出復陽的患者具傳染能力，因此南韓的疫情發展至今仍算穩定。