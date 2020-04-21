細數2020年度大事問代表字 網友：怎一個「慘」字了得

2020才來到4月，卻已經發生過不少大事，除了目前全球矚目的新冠肺炎之外，今年1月初籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）意外墜機過世、3月美股10天熔斷4次、奧運史上第一次延期，再到今（21）日才發生的美國原油期貨跌破0元，以及《CNN》傳出的金正恩命危⋯⋯樁樁件件都讓人想問2020到底怎麼回事？有網友就在PTT上細數2020至今發生的大事，並問，「哪一個字能代表 2020 ？」

網友在PTT上po文，細數2020至今發生的幾件大事：參謀總長和KOBE意外墜機過世、新冠肺炎、義大利與澳洲列車出軌、伊朗誤擊客機、美股10天熔斷4次、英國首相強森染疫、東奧延期、原油大戰、原油跌破0元、北韓領導人金正恩病危，最後原po問，「哪一個字能代表2020？」

此文一出，引起網友熱烈討論，「慘」、「怕」、「危」、「亂」、「疫」、「災」、「扯」、「末，世界末日的末」、「崩，石油價崩，人口數崩，GDP崩」、「武漢肺炎吧，歸根結柢幾乎都是啊」、「應該是驚嘆號或問號了，全球通用」。其中最多網友回覆的是「慘」，明顯多過其他回答，也反映出2020至今在大家心目中的印象。

但也有網友質疑原PO的問題，「一半都沒過，就開始選字哦？」、「有辦法一個字代表2020嗎？」還有網友見原po點出這麼多國際大事後感慨，「每件單獨發生都能算年度大事件，卻全部都在2020發生」。