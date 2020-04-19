她抱怨全聯換購攪拌棒內部塑膠竟融化 網友反駁別牽拖商品

為了吸引顧客消費，許多超商、超市業者不時地推出集點換購商品活動，當中又以鍋、碗、刀具等廚具最受女性消費者歡迎，一名女網友日前在全聯換了一支攪拌棒，回家後拿出冷凍芋泥試試功能，但才第一次使用就出問題，讓她忍不住PO網抱怨。貼文一出引來許多網友討論，多數人都認為原PO使用不當應該是主因。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」臉書粉絲團發文寫道，日前她從全聯換購了有英國名廚傑米·奧利佛（Jamie Oliver）掛名的電動調理攪拌棒三件組，今（19）日第一次拿出來使用，她從冰箱拿出冷凍後的芋泥並退冰10分鐘，之後加入牛奶和鮮奶油一起打，每次打3-5分鐘就放開，然後重複數次，沒想到攪拌棒內部的塑膠居然溶掉，讓她超傻眼。

原PO還說安裝攪拌棒的時候卡榫是鬆的，並沒有很緊，因此猜想是否因為是鬆的，所以在轉動的時候會震動再鬆開一些，然後持續旋轉時造成塑膠高溫融化。

許多網友看了都推測應該是人為使用不當所造成，而非產品問題，「可能是芋泥太硬了！按太久機器過熱」、「按太久造成機器過熱塑膠融化，屬於人為操作損壞，結案！」、「這種的無法直接打冷凍的東西，會燒掉，任何牌子都一樣」、「攪冷凍要用冰沙機，料理棒只是方便打泥，您算使用不當，不是產品太差」、「機器過熱燒掉了，就算是自己買的、有品牌的也不能這樣使用，是妳使用不當，不要就斷言人家品質有問題」、「如果是操作不當，什麼牌子都一樣，跟全聯一點關係都沒有吧。再好的品牌、再好的品質都有可能會被弄壞」。

還有人建議說「攪拌棒不建議打太硬或太黏的東西，若要打冰塊或肉漿類的，建議用調理機」、「上面有注意事項寫一次不能按壓太久，會導致機器過熱」、「攪拌棒通常都不能連續運轉，時間長短看說明書，我都是用按一下按一下的方式，不會按住不放，就怕燒壞」。

雖然也有網友覺得不太好用，但大多數人的評價卻很不錯，「我也有換，攪拌軟的食物不錯用」、「覺得很好用，嬰兒副食品好幫手」、「怎麼可能？我用很久了，很好用喔，我都用來打蘋果泥」、「用了好幾次打醬或泥甚至濃湯都正常，分段打很好用」、「幾乎天天使用打果汁，好方便好用誒」、「我用了好多次可沒這種狀況，覺得還不錯用」、「我打芋泥做芋餅OK欸，還是妳時間過久？這隻好用」。

原PO事後也澄清說是自己誤會了，使用前沒有先看說明書，原來這款攪拌棒不能用來打硬物，因為家裡有其他品牌可以打冰沙，因此讓她誤以為這款商品也能打比較硬一點的東西。