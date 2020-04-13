鬍鬚張招牌被噴漆秒變金鋼狼 網看傻眼：最誇張的惡作劇

許多店家都會在門外擺上自家的招牌，讓民眾留下對品牌的印象，像是知名連鎖餐飲「鬍鬚張」招牌上人臉的濃密鬍鬚就讓人印象深刻。不過，近期有網友發現鬍鬚張府中店的招牌遭黑衣人噴漆惡搞，招牌上人臉的鬍鬚瞬間消失成了落腮鬍，令網友直呼是「最誇張的惡作劇」。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文，貼出一段Youtube影片，只見影片中出現幾位黑衣人拿著梯子在鬍鬚張府中店招牌上噴漆，不久後招牌上的大鬍鬚便消失了，就連招牌人臉上的髮型也遭惡搞，頭髮被往上梳，與原本的模樣相差許多，對此原PO表示「狂，這是2020看到最誇張的惡作劇」。

黑衣人在夜晚對鬍鬚張招牌噴漆。圖擷自 Youtube

貼文一出後，許多網友則紛紛留言，表示「賣那麼貴，的確應該刮一下鬍子」、「怎麼不刮乾淨一點」、「行銷手法＋1」、「真心覺得，變帥很多，有點像貓王」、「鬍鬚張變金剛狼」、「新的打卡景點」、「刮完真的變年輕了，但母湯啦」、「右下不簽名，搞不好根本沒人發現」。

不過，有網友認為這樣的行為已經觸法，可能會引來店家提告，「合作拍片吧，不然哪個白癡，會把自己惡作劇的證據，貼在網路上給店家告的」、「幽默嗎，一點也沒有，而且這是毀損，還po在網路上，真的唉」、「還自己留證據給店家提告真佛心」、「毀損罪，這好像板橋市府站」、「這樣很好玩嗎，街頭創作請到合法場地，我記得有合法可以塗的地方」。