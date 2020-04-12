為何有人一定要排隊買口罩而不網購？ 他列5關鍵引網友認同

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，現在民眾為了防疫到哪都口罩不離身，隨著國內口罩產能增加，從4月9日起口罩實名制升級版正式上路，民眾購買口罩可以2周買一次、成人一次拿9片，小孩10片。然而藥局又開始出現排隊搶購人潮，因此網路上出現不少「為什麼不網路買」的文章，對此就有一名網友在臉書《 新竹大小事 》PO文列出幾大關鍵原因，期望大家能尊重每個人購買口罩的方式。

原PO在文中提到，自從口罩實名制升級版開始後，關於口罩「排隊文」一天就是好幾篇，讓他疑惑的說「真的不知道為什麼看到排隊就發文？然後下面就是一堆『為什不網路買』的留言」。隨後他就在文中列出5大點為何有些人不網路買，而選擇去排隊的原因。

原PO表示，第一，網路沒辦法買小朋友的口罩。第二，網路買要用信用卡結帳，老人家不一定有信用卡。第三，就算要轉帳還是得出門，因為老人家不一定會有網路銀行。第四，取貨必須要去超商，還是得出門一趟。第五，預購、付款和取貨都有限制時間性，付款跟取貨還是得出門一趟至兩趟。

綜合原PO上述所說的網購規則，他認為有些人就是喜歡銀貨兩訖，就跟喜歡超商取貨付款一樣，所以希望大家不要一看到排隊人潮就發文酸對方，應該互相尊重，因為說真的沒有任何人喜歡排隊。

PO文一出後，隨即引來眾多網友留言回應，紛紛表示認同原PO的說法，「超級認同，網路就是沒辦法買兒童口罩」、「每個人有每個人的生活方式吧」、「其實應該感謝那些家中願意幫忙去藥局排隊買口罩的長輩」、「尊重每個人買口罩的方式+1，因為我也是喜歡現場買」、「超級認同，就像我也想網路買啊，可是就有很多原因無法去預購，所以只能排隊。請某些不了解狀況的人，不要隨便批評」、「中肯！要互相尊重！雖說排隊很多人沒有距離，至少都有戴口罩」、「我超歡迎老人家去排隊，必須給個讚，反正他們時間很多，這樣就不會跟我們上班族搶網路預購額度，不然超過額度又要抽籤。我們上班族要排隊買真的有難度，有時買得到有時買不到」。