無視禁令！妹子IG高調發限動「偏要在高鐵吃東西」 網全怒了

為防範新冠肺炎疫情，台鐵和高鐵自4月5日起，停售列車上便當，並禁止飲食。不過卻有妹子無視禁令，高調在IG限時動態PO文「我就偏要在高鐵上吃東西」，惹怒一票網友。

一名女網友在Dcard表示，高鐵明明就宣布飲食禁令，但她滑IG時卻看到有妹子寫道「我就偏要在高鐵上吃東西，你給我管」，接著又說「就好像飛到美國不能吃東西，是要人死在飛機上喔」。

一席話讓原PO直呼「真的覺得很生氣，後兩則動態明顯就不是不知情，卻還明知故犯，故意挑釁公權力。國家為了保護民眾，深怕一個疏漏就造成防疫破口才訂下的規定，大家都這麼努力的防疫，卻還有這種老鼠屎到底是為了什麼？」

不少網友見狀紛紛怒回「2小時不吃東西是會怎樣嗎」、「真不知道這種事情有什麼好發IG唱秋」、「這就是所謂的物競天擇吧」、「可以檢舉吧，讓她知道她這餐有多貴」、「重點所以有檢舉了嗎」。