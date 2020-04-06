秀存摺證明公司發萬元防疫津貼 網友羨慕喊：還缺人嗎

因新冠疫情影響，許多產業接連讓員工放無薪假，不過有位在建設公司上班的員工表示，公司因疫情關係將發放2萬元防疫津貼給員工，讓他相當感動更秀存摺證明，而網友也羨慕的說「別人的老闆總不讓人失望」、「還缺人嗎」。

一名昌益事業群的員工在臉書「新竹大小事」發文表示，公司在清明連假之後發了一封郵件，內容提到「公司將發20000元防疫津貼」，讓他收到信件的當下相當吃驚，並大方秀出存摺照片證明此事。

原po表示，在疫情發生的這段期間，他身邊有些朋友的公司是放無薪假，有些人則是在家裡待班，而對於自己的公司提供萬元補助，他也直言「非常慶幸待在一個有為員工著想的公司，讓我更想積極為公司盡一份力」。

昌益事業群總經理朱彥龍也表示，考量到新冠肺炎疫情影響巨大，並基於員工為企業付出，公司決定在此刻發放每人一筆2萬元防疫津貼，除了安定員工的內心，也是企業對員工的社會責任，據了解昌益建設公司事業群員工近200人，均可受惠這次防疫津貼補助。

而不少網友看到消息後紛紛留言說，「太羨慕了」、「別人的老闆總不讓人失望」、「炫耀文無誤，也辛苦你堅守崗位」、「這種公司賣肝賣腎我也願意」、「這家公司真的超級貼心」，也有網友開玩笑說，「請問怎麼應徴」、「還缺人嗎」。