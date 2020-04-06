建商大手筆 昌益事業群發給每名員工2萬元防疫津貼

擁有理銘（6212）的昌益事業群今（ 6）日宣布，公司事業體員工不分職等，一律發給2萬元防疫津貼，且今明2天將陸續入帳。據了解，昌益建設公司事業群員工近200人，均可同步受惠，羡煞不少放無薪假的企業員工。

昌益事業群總經理朱彥龍證實，的確陸續發放一筆2萬元防疫津貼，是考量到新冠肺炎疫情不斷延燒，感染及死亡人數不斷增加。造成全球股匯市大震盪，影響企業的營運，消費力道減弱，導致有些餐廳、電影院等不到人進場，波及企業關閉或放員工無薪假，整個社會氛圍都是悲觀的，前景不佳。

中華民國不動產開發商業同業公會聯合會理事長楊玉全，也是昌益建設創辦人及昌益文教基金會董事長，日前才代表基金會捐贈150萬元，幫助新竹馬偕醫院防添購防疫檢驗設備，提升第一線醫療人員防疫能量，為守護160萬竹竹苗民眾盡一份心力。

昌益文教基金會對公益捐贈不落人後，從抗SARS專款、莫拉克風災賑災濟助、世博台灣館到學生獎助學金等不勝枚舉。

楊玉全表示，昌益文教基金會是本著捨我其誰的想法及服務回饋信念，積極舉辦各項獎助計劃或活動以及參與各項社會公益活動，也期待能夠以先驅與模範者的角色，帶領更多人去關心社會上的更多角落！真心感謝新竹馬偕第一線醫療人員，為了給大家一個安全、安心的生活環境，付出許多時間和心力，他們都是保護台灣的幕後英雄。