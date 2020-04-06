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超傻眼！全公司就他沒去墾丁玩 網友一看笑翻「好邊緣」
一名網友在網路發文指出，公司全部員工就只有他一人在連假期間沒到墾丁旅遊，讓他直呼「太衰，若早知道就能阻止」。不過其他網友一看，不但沒安慰原po反而吐槽「你被邊緣了」，直戳對方痛處。
有網友在「ptt八卦板」表示，公司的老闆要員工自主報吿清明連假期間，是否有到國家警報的11處景點旅遊，沒想到一問之下，發現公司9個員工有8個男女都去過墾丁，讓原po相當傻眼說「放假前也沒聽他們說要去墾丁，要不然我就可以阻止他們，或跟這些人一起上班」，並直呼自己真的很衰。
文章一出，網友反倒點出，「所以你是沒被揪的」、「自帶邊緣屬性」、「你有沒有想過是他們沒找你去嗎？邊緣感」、「自主性邊緣，你被動隔離」，也有人直言「雙重打擊，分不出來哪個比較痛」，更有人說「他們在家工作，公司電話都你接」、「你變公司的中流砥柱了」、「公司還是要有人上班，就決定是你了」。
中央疫情指揮中心今（6）日上午記者會表示，連假期間民眾南來北往互動頻繁，建議連假曾至人潮擁擠的地方活動，需自主健康管理14天，避免出入公共場所，若外出則要配戴口罩。
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