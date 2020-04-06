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家中小妹掃墓口出狂語「被我處決」 哥一旁嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
掃墓示意圖。聯合報系資料照
掃墓示意圖。聯合報系資料照

許多人趁清明節連假到墓園掃墓整理，不過就有一名網友表示，自己的妹妹在掃墓時，脫口說出「被我處決」、「永遠不見天日」等驚人之語，讓他擔憂妹妹是在想什麼，而文章發出後也引發熱議，就有網友認為此舉相當不妥。

有網友在「Dcard」上發文表示，日前清明節與家人一同去公墓掃墓，他的父親負責割樹和鋤根，而他與妹妹則負責搬草、按金紙等小事。不過原po提到，當時他的爸爸將園藝用剪刀遞給妹妹後，妹妹便興致勃勃的一邊剪一邊說出，「就叫你們不要那麼出頭吧，還不是被我處決」、「你們一輩子永遠不見天日啦哈哈哈」、「我要把你們處理的一乾二淨！」等驚人之語。

當下站在一旁的原po看到妹妹這副模樣相當害怕，甚至表示「需要擔心我國小的妹妹在想什麼嗎？」而最後掃墓結束時，妹妹還順道說了一句，「這些草花了一年的時間努力奮發向上生長，而我們只花了一天就扼殺他們的希望。」也讓原po擔心妹妹是不是太活在自己世界。

文章一出，有網友開玩笑的說，「還以為妹妹是被附身了」、「你妹應該是看到了什麼」，也有人認為，「感覺妹妹在那個場合講這種話不太好呢」、「我是覺得掃墓的時候不是只有自己家的祖先在，說這種話本來就會容易引戰，一個不小心可能被捉弄或是處罰」、「覺得還是默默清掃完就好了，什麼話回家講也不遲」。

對此原po也回覆說，掃墓就跟團圓飯一樣是種文化留下來的節慶活動，父母也是想藉此實現家族傳承及對祖先的認同，而家人在掃墓並沒有太多的忌諱，反倒事後跟妹妹解釋了掃墓的意義，他認為這點是比較重要。

清明節 Dcard 連假

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