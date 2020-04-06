他去夜市聽隔壁對話嚇傻 疑似居家檢疫者趴趴走：手機丟家裡不怕定位

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，本國確診人數不斷增加，中央流行疫情指揮中心先前不斷強調返國民眾須自我居家檢疫14天，違者將處10萬至100萬元的罰鍰，不過最近仍有不少民眾被警方抓到未落實居家檢疫，這些舉動也引起大眾反感。近期，有網友發文分享，他說自己去饒河夜市吃飯，無意間聽到隔壁桌的對話，透露出對方疑似就是居家檢疫者，但卻偷跑出來吃飯，令他相當害怕，並說「拜託，希望不是遇到老鼠屎」。

原PO在「Dcard」發文，表示本月4號他和朋友一起去了饒河夜市的藥燉排骨攤吃飯，隔壁桌來了3位客人，突然一位穿著黑色外套戴著口罩的男生走向隔壁桌坐下，而原PO也無意間聽到他們的對話，只見其中一位陌生人說到「欸，你怎麼在這裡，不能出來吧」，但這位口罩男卻表示「沒有啊，又沒差，出來買個東西吃」，而當對方詢問他會有定位系統追蹤時，口罩男則表示「阿手機就丟在家而已啊，那沒什麼關係」，並說自己不至於會被警方抓到罰錢，最後他的另外一位友人則邀請他一同坐下吃飯。

當原PO聽完這一對話後，他立刻被嚇傻，說到「整個毛起來，是不是遇到該居家隔離的人跑出來呢」，而他也表示當下有想過要打檢舉電話，但口罩男並沒有留下來吃，因此當下便快速離開了，他表示「我很希望這次是我聽錯，想太多，更不想造成恐慌，只希望隔離者要有自覺，沒出國的人有警覺。」

對此，網友們則是紛紛回應，說到「為什麼還有人可以這麼沒有公德心」、「很多人沒有防疫的意識，只能自己盡量不在外面脫口罩並且時常消毒了，現在這個時期在外面吃飯我覺得都不是保護自己的舉動，多多待在家裡吧」、「隔壁123準備確診」、「我是建議你以後真的直接偷拍下來，或是大喊出來」、「說不定他是被他老婆軟禁」、「我以為這種衛生意識的基本觀念大家都有，然而並不」、「因為他有的是錢」、「好可惜為什麼不舉報啦」、「定位靠手機嗎，如果有很多隻手機怎麼辦」。