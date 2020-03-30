情侶漁光島上演活春宮「同款帳篷」曝光 網虧：要熱銷了

近日網路瘋傳一段影片，一對男女在台南市安平區漁光島的沙灘上架設小型露營帳篷，不過兩人竟然在帳篷內上演活春宮，遭民眾偷錄畫面上傳網路，引發社會熱議。對此，有網友在臉書社團表示，自己找到影片中的「同款帳篷」，吸引萬名網友按讚，笑翻直呼「會熱銷！」

一名男網友在臉書「爆廢公社」興奮PO文「林北找到了啦！1千多元，配件齊全，PS: 沒附贈小弟弟」，並曬出一張照片，只見照片中的帳篷是日前一對情侶在沙灘帳篷內做愛的「同款帳篷」。