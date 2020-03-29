台南安平漁光島男女在帳篷內嘿咻 遭人側錄網路瘋傳

台南市安平區漁光島，有對男女在２８日下午於帳篷內嘿咻，遭民眾側錄上傳網路，轄區高雄港務警察總隊安平港中隊今天說，當天並未接獲民眾報案，檢視影片認為情侶是在帳篷內嘿咻，因沒有意圖供人觀覽，未觸犯公然猥褻罪嫌，建議民眾發現時可直接通知警方到場處理。

網路今天瘋傳這段影片，1對男女在沙灘上架設好小型露營帳篷，不顧沙灘上還有絡繹不絕遊客，兩人在帳篷裡面作愛，疑似帳棚後方遮布掉落，遭民眾從後方偷偷錄下畫面，過程還有評論與嬉鬧對白。有網友指出發生地點在漁光島，轄區派出所今天一早接獲訊息，前往查看並未發現。管轄的安平港警所派員查看無所獲。

當地林姓里長證實情侶搭帳棚做愛影片，是發生在28日下午時的漁光島沙灘，他接獲訊息後有前往詢問，有潛水協會民眾證實看到該頂帳篷。林里長認為，漁光島積籍觀光發展，並不希望沙灘發生有礙風俗事件，社區組有巡護隊，會不定時前往沙灘巡查，過去看到外籍移工烤肉都會檢舉，這次沒想到會有人大膽到在沙灘上嘿咻。

高雄港務警察總隊安平港中隊表示，男女是否為外籍移工，影片看不出來，男女雖在帳篷內作愛，因未意圖供人觀覽，未觸犯公然猥褻罪嫌，另外在妨害善良風俗的社維法，情侶如果有不聽勸阻的情況，才可能觸犯法條，警方設法查明這對男女身分，嚴加規勸。