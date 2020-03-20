沒跟國際疫情接軌 他說日本友人納悶問：台灣為何鎖國

歐洲新冠肺炎疫情嚴重，19日義大利因新冠肺炎死亡的人數達3405人，已超越中國死亡人數。但有網友上PTT發文表示他的日本朋友對歐洲疫情的嚴重程度渾然不知，甚至納悶問原PO：「台灣鎖上國門是不是疫情大爆發？是不是感染擴散了？」

日本對於新冠肺炎的防疫工作令許多民眾傻眼，沒想到連日本人對歐洲的疫情資訊都慢半拍。原PO的日本朋友不但不知台灣近日新增的案例都是境外移入，甚至連歐洲疫情大爆發都不清楚。原PO有位朋友前一分鐘還在罵安倍無能，在看了原PO傳送的義大利疫情數據後，下一秒改口：「......我覺得日本也沒有那麼不好了」。

原PO還有位朋友計畫五月來台看演唱會，在得知台灣對日本發布三級旅遊警示後，還傻傻問原PO：「隔離14天是只有台灣人嗎？旅行的外國人也要隔離嗎？」似乎渾然不知台灣防疫政策，也不知已禁止外國人入境。原PO只能勸朋友別來，並在心中吶喊：「台灣比你們安全多了啊！」

這篇貼文也引來許多網友回覆：「我在京都工作的朋友說，日本現在發生什麼都不太奇怪，很多事情都在狀況外」、「日本人普遍不太注意國際新聞，說不定連國內的新聞都不太關心，大部分的人真的覺得跟流感差不多」。

也有網友表示：「因為只有台灣記者24小時全播放肺炎新聞」顯示台灣社會對肺炎疫情的高度關注。更有網友大膽推測：「我是覺得日本政府有在壓訊息啦！為了東奧」，獲得許多網友的認同。