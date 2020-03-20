義大利新冠肺炎死亡人數超過中國大陸
新冠疫情慘烈的義大利，最近幾天死亡人數急遽增加，18日更比前一天激增將近20%，到19日已有3405人喪生，超過最先爆發疫情的中國大陸。
中國大陸最近死亡人數急遽下降，到18日共有3245人因新冠病毒去世。
義大利的情況特別令人擔憂，因為當地到18日確診人數只有3萬5713人，遠低於中國大陸的8萬0928人，死亡率遠超出中國大陸。
【中央社羅馬19日綜合外電報導】
義大利官員今天表示，過去24小時內，義大利因武漢肺炎病故的人數增加427人，累計3405人，已超越在中國登錄的死亡人數。
今天通報的新增死亡人數比昨天的475人略低。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）去年底在中國出現後，至今已在中國奪走大約3245條人命。義大利北部的疫情爆發直至今年2月21日才遭到揭露。
義大利民防保護部（Civil Protection Agency）表示，境內累計確診從先前的3萬5713人增加到4萬1035人，增幅14.9%，增加速度比過去3天快。
目前感染者中，已有4440人完全康復，前一天則是4025人。在加護病房的人數從之前的2257人增為2498人。
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