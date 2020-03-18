月薪一樣選台南還高雄？ 兩派網友戰翻：都市規模差太多

台灣各個地區的生活水平都不盡相同，縣市之間也有不同特色，一名網友詢問「如果月薪一樣選台南還高雄？」引起網友熱議，有網友指出雖然兩個都是直轄市，但「都市規模差太多」，文章一出立刻讓兩派網友戰翻。

昨（17）日一名網友在PTT發文詢問，他有一個高考公務員的朋友，目前想調職到南部，但在台南和高雄之間卻不知道該選哪個，然而兩邊的房價和物價似乎都差不多，這讓他苦惱詢問網友們有什麼建議。

文章一出選擇高雄派的網友留言提到，兩個都市規模差太多，台南一點都不像直轄市，而且如果假日想去台南的景點逛逛，高雄開車過去也很快，也有其他人表示「高雄路大條多了」、「高雄建設還是比較多吧」、「台南光塞車，跟機車搏鬥就飽了」、「高雄，台南偶爾去散散心就好」、「台南交通有幾條命都不夠死」、「台南路真的太小，假日到處塞」。

另外也有在高雄長大的網友表示秒選台南，其他支持台南的人則認為「個人比較喜歡台南，如果比較喜歡都市生活就高雄」、「台南東西好吃，高雄美食沙漠」、「台南一票，住高雄唸書加工作10年後的心得」、「台南東西便宜、好吃、悠哉」、「台南吧，空氣至少比高雄好」、「台南，好吃的東西太多」、「台南一票，不過請慎選租屋地點，天天廟會不是開玩笑的」。