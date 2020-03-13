她做5年離職 老闆霸氣包「2萬獎金」：歡迎隨時回來

有名女網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文，月底要離開待了5年的公司，某天老闆突然給我2萬元紅包，讓她不禁好奇詢問「請問這有什麼含意」，貼文一出羨煞不少網友直呼「別人的老闆從不讓我失望」。

原PO在文中提到，自己在公司待上五年，想趁年輕到外面多磨練，這個月底就要離職，但老闆莫名給她2萬元紅包，讓她十分不解。事後，原PO補充透露， 「這不是資遣費，我是自願離職，且老闆拿給我時沒說原因，只說如果隨時要回來打一通電話。」

文章一出，網友認為老闆肯定原PO對公司的付出，包紅包表示感謝，「謝謝妳五年的貢獻，不用想太多」、「謝謝妳在公司這段時間的付出」、「肯定妳能力才會給你紅包，多數是代表感謝你多年來的付出」、「妳是人才，公司感謝你」。

也有網友歪樓直呼，「自願離職還有紅包，老闆真的很開心妳走了？」、「慢走不送的概念哈哈」、「封口費？」、「老闆表示：我也解脫了」、「他多年來的心願達成了，包個兩萬感謝妳」。