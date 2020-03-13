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婚宴一桌要價35000讓他超傻眼 網友猜還是會有這道菜

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友將參加友人的婚禮，但聽聞一桌35000元讓他不敢相信，也很好奇菜色會是如何？ 示意圖／ingimage
一名網友將參加友人的婚禮，但聽聞一桌35000元讓他不敢相信，也很好奇菜色會是如何？ 示意圖／ingimage

婚宴通常分為在飯店、餐廳、會館等地，或者流水席舉辦，而價格也依照場地、菜色而有所區別。一名網友表示將參加一場一桌35000元的喜宴，如此高檔的婚禮讓他對菜色相當好奇，於是他發文想問鄉民們知不知道「婚宴一桌35000會有什麼菜？」貼文一出引來網友熱烈的討論。

原PO在PTT寫道即將參加友人在台北舉辦的一場婚宴，但當他聽到宴會中一桌的價格得要35000元時不敢相信，因為他目前吃過最高的一桌就要2萬元，對於35000這麼高檔的喜宴所上的菜色會是什麼樣的，讓他相當期待又好奇。另外原PO也擔心參加這麼豪華的婚宴，紅包如果包太少會不會直接被請出去？

貼文讓網友們看了議論紛紛，「太貴了吧」、「請這種的十之八九賠很大」、「請客還想賺錢，到底是誰請誰？」、「有2萬是裝潢吧」、「2萬都在吃照片、裝潢、派頭，有的還吃不飽」、「租金就一半不見了，又扣一半公司要，跟快炒店2000差不多」、「這種的價位是在做面子啦，哪會在意你這小咖，包一般就好了」、「台北一桌20000很普通啊」。

還有人猜測宴會中可能會出現的菜餚，「35000還是會有炸湯圓」、「說不定還有炸湯圓一道」、「干貝、鮑魚塞滿吧，加上和牛、松露」、「烤全豬」、「海鮮多就比較貴，大原則是這樣」、「艾美寒舍，35000有半隻波士頓龍蝦，其他沒印象了」。

PTT 婚禮

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