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網路詢問怎從歐洲返台 網見「大漏洞」驚呼：還不管制？

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾指出「歐洲返台的國人應採取武漢模式隔離檢查」，貼文引發許多網友熱議。法新社
有民眾指出「歐洲返台的國人應採取武漢模式隔離檢查」，貼文引發許多網友熱議。法新社

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，不僅亞洲淪陷，現在就連歐洲也遭殃，面對疫情的威脅，就有民眾指出，台灣近期新增的病例都是從歐洲返國後確診，為了防堵疫情擴散，政府應採用武漢包機模式來做隔離檢疫，貼文引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，最近幾個病例都是從歐洲回來的，一些臉書社團裡面，已經看到很多人在討論要怎麼回台灣，不是從杜拜就是從荷蘭轉機，但大部分都是定居義大利、西班牙、法國的台灣人，算是高度危險群。

原PO提到，基本上義大利的台灣人跟在武漢的台灣人，其實面臨病毒的密度已經非常接近，政府應追蹤從義大利返台的國人，回國後比照武漢模式採取隔離檢查，尤其台灣人在米蘭工作唸書的人其實不少。

貼文一出，網友指出從「第三國家轉機」為一大漏洞，「轉機其實風險更高…」、「從歐洲回來都應該要檢疫了」、「申根區不會有任何記錄，我就算在義大利停兩個禮拜，在別國轉機也不會被發現」、「歐洲返國通常都不是直飛，這樣很難抓」、「轉機回國，你很難確定他是否在歐洲高風險國家」。

另外也有人表示，「現在確診的都是從歐洲回來的人，台灣不考慮學川普禁止歐洲入台嗎？」、「歐洲回國不用隔離，實在會是防疫漏洞」、「政府就算不限制飛航，也應要求隔離14天」、「歐洲應該要比照武漢了」、「不管制、不驗，破口造成就收無法控制了」。

義大利 轉機 新冠肺炎 COVID-19 PTT

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