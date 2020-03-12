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桃園和中壢誰是台鐵大站？網秀數據喊「答案不意外」

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾好奇「桃園和中壢誰是大站」，貼文引發網友熱議。 記者張裕珍／攝影
有民眾好奇「桃園和中壢誰是大站」，貼文引發網友熱議。 記者張裕珍／攝影

台灣大眾運輸工具選擇多元，台鐵通勤車站多且票價便宜，成為不少民眾交通首選，就有民眾好奇「桃園和中壢誰是大站」，貼文一出，立刻引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，近日聽到有人在討論桃園跟中壢哪個算大站，一個說當然是桃園，後來另一個說，中壢流量比桃園大，讓原PO無奈直呼，「這問題真是考倒我了，但中壢流量第三高不是假的」。

貼文一出，有網友秀出台鐵乘客人次排名，前三名按順序為「台北」、「桃園」、「中壢」，每日平均進出站人數分別為，12萬、5.5萬、5.4萬人左右。此外，有內行人指出，「舊桃園市搭火車的人數只佔一部分而已，不少是搭城際公車、客運到台北各地，或在台北捷運終點站下車，要是這十年來完全沒做到這點，通勤時間的桃園火車站會跟東京地鐵出入景況一樣悲劇，就目前發展來看，北桃園還是比較厲害，中壢去旁邊玩沙吧！」

其他人則留言回應，「市政府在桃園，不意外桃園是大站」、「中壢是機場航廈、桃園才是大站」、「中壢扣掉移工，根本是沒啥人的小站」、「哪裡有問題，桃園流量比中壢大！」、「絕對中壢，移工多到爆」。

網友秀出台鐵乘客人次排名，前三名按順序為台北、桃園、中壢。圖擷自ptt
網友秀出台鐵乘客人次排名，前三名按順序為台北、桃園、中壢。圖擷自ptt

台鐵 火車站 PTT

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