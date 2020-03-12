回家聞到刺鼻味 一看監視器驚見房東拿「殺蟲劑」狂噴狗

有養寵物要租屋是相當辛苦的事，除了要房東同意以外還要注意盡量不吵到鄰居。一名寵物美容師總是在下班後回家會聞到殺蟲劑的味道，於是決定裝攝影機觀察狗狗，不料竟發現房東擅自進房拿著殺蟲劑對著狗狗狂噴，令他相當氣憤，決定去報案。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，他是一位寵物美容師，家裡養的狗比較多，跟現在的房東租了兩年，近期搬到新房也快三個月了，房東也同意讓原po養狗。

最近下班回家後總是聞到殺蟲劑的味道，本以為是狗打翻東西，後來決定裝監視器觀察狗狗的一舉一動，不料卻發現驚人的一幕，房東竟在原po沒有同意下擅自開門還對著狗噴殺蟲劑，影片中甚至還看到追著狗在噴殺蟲劑的畫面，讓原po相當氣憤。

原po打電話要和房東理論，房東卻表示「狗狗吵到鄰居了」，剛搬進去時房東要他們把狗圍起來，他們也照做了，沒想到卻還是這樣對待狗狗。

原po公開租屋處地址，希望有養毛小孩的人，千萬不要跟他租房子，「你家的狗怎麼死的都不曉得！」，後來原po帶著4隻狗狗去醫院開藥打針，但還需觀察一陣子，他也去報案並打算去動保處詢問如何處理，他表示很難過，只求不要再有人受害了。

此文一出，許多網友也紛紛痛批房東，「他擅自開門就不對了，還對狗噴殺蟲劑更誇張！真的很扯！」、「告房東然後要賠償醫療費，讓沒道德人受到懲罰」、「這個真的太誇張太可惡了，不能讓狗狗就這樣白白被欺負」、「有打合約房子的使用權就是你，就算是房東也不能沒經過你的同意私闖！」、「看了真的好生氣，可憐的狗只能無助的讓惡人噴除蟲劑，太可惡了」、「影片保留，趕緊先搬家！然後去告！」。