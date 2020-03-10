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為何超商取口罩運費不是60元？網友分析7元關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩情境圖。圖／Ingimage
口罩情境圖。圖／Ingimage

為了改善「口罩實名制」口罩分配不均與沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，周四將推出「口罩實名制2.0」。先前預告要自付物流費時，網友們多數預設可能會像網路購物的基本運費60元，不過最後指揮中心確認只有7元，令大家不禁疑惑怎麼如此便宜？

「口罩實名制2.0」除了目前的健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，同樣也是每人一周可買3片，一片5元，但需自付7元物流費，所以線上下訂一份口罩總計22元。讓民眾透過健保卡、自然人憑證登入平台，或藉由健保快易通行動APP進行認證預購，沒有身分證尾數單雙數問題。

為何物流費不是60元呢？PTT有網友發文分析，因為不存在物流費用問題，他解釋「又不是賣家出貨，好嗎！一定是一個超商預計要到貨多少片，然後憑身分證領買」，應是民眾共同預購進貨，與平常一對一出貨不同。

如此一來原PO覺得「比起之前忙死超商店員的方式好很多」，雖然一定會增加工作量，但是比之前排隊搶購的方式改善很多，「要知道比起花時間賣口罩，更浪費精神時間的是遇到魯小的客人」，而且更可以分流藥局的人流量。

其他網友留言「老人家照常去排隊買，不會跟你上網搶購」、「目前藥局的藥師人力是凹免費，配送到藥局的郵差也凹免費，如果要改到超商通路，估計物流要用超商自家的，財團會願意被你凹免費嗎？」，還有人提醒「讀卡機快去買起來，過兩天買不到別說我沒說」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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