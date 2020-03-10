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他準備防疫必需品預防新冠肺炎 網驚：還有曬口罩廠！

聯合新聞網 / 綜合報導
有人自製口罩殺菌場，引發網友熱議。圖擷自ptt
有人自製口罩殺菌場，引發網友熱議。圖擷自ptt

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，台灣確診已47例且1人死亡，為了預防遭病毒傳染，有人在網上曬出「5件防疫必需品」，其中一樣物品讓眾多網友驚嘆直呼，「遠離病毒的的最佳示範」。

原PO在PTT發文表示，最近世界各國確診人數大爆發，一直希望台灣能守住防疫的每一條線，但情況還是讓人感到害怕，所以準備了一些物資在家以及盡量減少外出，「想詢問大家防疫準備什麼呢？」

原PO準備防疫5件組：

1.口罩&酒精

人多的地方、密閉空間一定得戴，每天通勤也必戴，不然可能被傳染，酒精自己裝了簡單噴霧，出門、回家都用一下。

2.紫外線殺菌燈

紫外線殺菌燈管用來照口罩殺菌，藉此重複利用，加工製成曬口罩廠，「花20分鐘照一照殺菌比較安心，記得不要照到自己眼睛也不要看紫外線。」

3.泡麵

烹煮方便快速，價格、味道、CP值奇高無比，成為防疫搶手貨。

4.罐頭

日常配飯外偶爾會拿來當點心，加上保存時間長，用來當緊急乾糧很適合。

5.水

「家中是喝過濾水，怕煮水過程不小心汙染到，一不小心就中標」，便買礦泉水備用。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「囤糧食！萬一真的爆發至少不用人擠人搶買」、「那口罩廠好像很專業」、「口罩紫外線殺菌很棒，我準備可以久放的乾麵條、拌麵的罐頭」、「曬口罩廠完成度好高」、「口罩＋乾洗手＋洗手乳」、「常備內用外用藥維他命」、「準備平常就會用的消耗品，保存期限內用得完的量」。

口罩成為民眾防疫首選。圖擷自ptt
口罩成為民眾防疫首選。圖擷自ptt

口罩 酒精 新冠肺炎 COVID-19 PTT

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