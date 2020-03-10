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疫情爆發護理師忙到半夜吃飯 他看「晚餐內容」鼻酸：辛苦了

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾分享從事護理師妹妹的晚餐照，貼文引發網友熱議。 示意圖／聯合報系資料照片
有民眾分享從事護理師妹妹的晚餐照，貼文引發網友熱議。 示意圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情爆發以來，第一線醫護人員堅守崗位工作，就有民眾發文表示，從事護理師的妹妹，忙到半夜才有時間吃飯，但晚餐內容是「一碗泡麵」，讓他很是心疼，貼文一出，湧入萬名網友留言感謝。

原PO在臉書社團「爆怨公社貼出截圖對話，凌晨1點多妹妹卸下厚重防護衣，裡面的衣服早已被汗水淋濕，忙這麼久終於能好好吃頓飯，但晚餐內容是一碗泡麵，「我看完心裡一陣鼻酸，且真心以她為榮，謝謝她在防疫前線打拼。」

原PO透露，最近報導醫護人員訂餐、消費遭排擠的新聞，「身為家屬的我，希望社會能多一點體諒和關愛，因為有他們的努力，才能保有大家現在的安定，謝謝所有醫療人員的辛苦。」

文章一出立刻引發網友熱議，「謝謝勇敢又辛苦的白衣天使，因為有你們在台灣很安全」、「致上最深的敬意」、「衷心感謝這段時間辛勞的醫護人員」、「您們是防疫英雄」、「你的心情我能體會，家中姊姊、妹妹也是護理人員，每天穿著防護衣的心情真的只有家屬能體會」、「感謝醫護人員偉大的付出」。

護理師妹妹忙到半夜吃飯，但晚餐內容是「一碗泡麵」。圖擷自facebook
護理師妹妹忙到半夜吃飯，但晚餐內容是「一碗泡麵」。圖擷自facebook

泡麵 新冠肺炎 COVID-19 爆怨公社 護理師

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