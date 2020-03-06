清明掃墓家族要「大辦桌」 網友舉過往病例：千萬不要

受到疫情影響，包括媽祖遶境等大型活動都紛紛取消，若疫情無法減緩，接下來將會碰上清明連假返鄉掃墓，有網友就擔心會不會因此造成群聚感染。該名網友在PTT發文，稱自己家族將在掃墓後辦桌，對此不少人拿出過去的病例，勸原po「千萬不要」。

這名網友在PTT「nCOV2019」版發文，稱家中長輩今年仍決定要在清明掃墓後辦桌，依照過去的經驗都會有十幾桌，而他們家由父親代表出席。原po表示，長輩們認為只要在宗廟的庭院聘請外燴，這樣就不用去餐廳，減少被別人感染的風險，並問其他網友：「各位的家族今年打算怎麼做？」

對此許多網友認為不妥，並舉出台灣第19例的白牌車司機就是在聚餐中感染其他家人，及其他在中國的病例，「白牌車就是過年吃飯拉了一票」、「江毒王的新聞，參加進主的晉祿宴，跟親友婚宴，七親友染病四千人隔離」、「讓我想到中國之前那個宗親會讓全族中鏢的」。

網友們普遍認為風險太高，同桌吃飯除非不講話，不然都有感染風險，希望原po勸家人取消，「除非你們吃飯完全不講話」、「拿完公筷你的手也不可能立刻消毒，還是有很大風險啊」、「如果堅持要辦，可以登記桌次座位嗎?」、「你可不可以為了台灣阻止他們」。