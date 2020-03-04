漲10元仍吃不飽…他揭前線醫療人員便當 慘輸台商隔離所

新冠肺炎(COVID-19)疫情至今還沒平息，最前線醫療人員的處境一般人難以想像。有網友po出醫療人員的便當，對比當時台商在隔離所的菜色遜色不少，他發文訴苦「漲了10元還吃不飽」，希望大家體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士，引起大批網友無奈。

一名網友在Dcard發文，分享男友前陣子在醫院的員工便當，一塊肉三格配菜，以及一顆看起來像丸子的東西，餐盒可以看見留白的地方。對比武漢台商在隔離所的菜色，除了有雙主菜，多達4、5樣配菜把便當盒塞得滿滿。相形之下讓他疑惑「是醫院便當太可憐，還是隔離所便當太豐盛？」

Dcard " title="武漢台商當時在隔離所的便當菜色。 圖擷自 Dcard "> 武漢台商當時在隔離所的便當菜色。 圖擷自 Dcard

文中指出便當原本一個70元，後來漲了10元「但還是吃不飽」，有不少男員工還得抽空到樓下超商買東西果腹。有護理系網友認出「台大便當無誤」，原po回應自己也曾在台大實習，那時候的員工便當比現在還豐盛不少。同業看了也直說「這就是為什麼我們都叫外送」。

網友看了也同情「主菜讓人沒食慾」、「這個80元不合理」、「怎麼有力氣繼續照顧病人」，也有人建議「其實可以讓他們交換一下」，並補上一句前線醫護人員辛苦了。

先前就曾有一位護理師發文，有口罩外盒寫上「只剩1盒請省著用」，讓他感嘆身為第一線護理人員，沒想到「也會有這一天」。