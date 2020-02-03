護理師曝醫院口罩慘況 驚嘆：原來醫護人員也有這天

醫護人員曝醫院口罩慘況。圖片來源／ Dcard 分享 facebook

有名護理師在網路上指出，上班前要戴口罩時發現外盒寫著，剩一盒並要求省著用，讓他驚呼第一線醫護人員，竟然也有口罩省著用的這天，而就有網友指出，實際上很多醫院現在都買不到口罩，所以才會要求員工節省使用。

一名自稱是某台北醫學中心的護理師在「Dcard」發出一張醫院的口罩照片，只見外盒包裝上竟寫8個字「只剩1盒，請省著用」，讓她相當傻眼的說，「好歹我也是第一線護理人員，每天面對的病人那麼多，竟然還有口罩省著用的這天」。

原po表示，「我們單位純護理人員每天三班加起來大概也有少說15人以上，更別說如果加上醫生還有專科護理師什麼的，一盒口罩50個不就代表我們撐到後天就沒口罩戴了嗎」，讓她忍不住喊「連醫院第一線護理人員都無法提供充足的口罩，不知道是醫院真的無法提供還是政府政策，但是這真的太誇張了吧」。

文章一出，有網友驚呼表示，「『只剩1盒』這是防疫第一線耶」，也有人說，「不懂是要怎麼省」、「我們醫院是一天限一個」，還有人指出，「其實現在很多連第一線醫院都買不到口罩，醫院也不是故意要叫大家省著用，是連醫院都買不到」、「我們現在也規定一天一片，除非不得已才兩片，說叫不到貨」。