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男友不是拿iPhone被閨蜜看不起 網傻眼：刷新三觀

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人會因為信仰或習慣而選擇購買較高價位的iphone手機。 路透
許多人會因為信仰或習慣而選擇購買較高價位的iphone手機。 路透

蘋果產品以精緻、高端的形象打入市場，如今不少民眾都擁有一部iPhone手機，雖然價格相較他牌手機來得貴，但仍有不少民眾因信仰和習慣選擇購買。近期有網友發文，她說之前交男友時常常發限時動態分享近況，沒想到朋友卻相當執著原PO男友不是用iPhone，並說至少用同一款手機會比較了解對方，原PO聽到後直接傻眼，而網友們則是表示這樣的想法簡直刷新三觀。

原PO在「Dcard發文，表示這位朋友看到她跟男友的限時動態後回覆說到「你男友不是拿iPhone誒」，對此原PO則是回應男友對自己很好，拿什麼手機不是重點，但對方仍堅持他不是拿iPhone，原PO剛開始以為朋友的一席話只是開玩笑，但後來認真問她覺得一定要用iPhone嗎，她卻回答「沒錯，至少剛開始就會有一樣的習慣，用同款手機比較快了解對方，至少有一個跟妳相符的東西」，而當原PO問及「可是妳前男友拿iPhone還不是一樣劈腿」，對方卻還是堅持表示「至少他是拿iPhone啊」。

聽完朋友這些話後，原PO相當傻眼，她說到「當下我覺得她沒救了，後來又想想，算了反正價值觀不同就尊重，只是沒想到世界上居然真的有這種人，而且還離我這麼近」，對此，網友則是紛紛留言表示「這兩篇文直接刷新我的三觀，到底哪裡交來的朋友」、「我阿姨、阿姨的女兒、我姐都是這種觀念，真的很傻眼」、「靠手機找伴侶，手機才是本體嗎」、「呃iPhone怎麼了，現在也有很多他牌手機品質好的價格不一定比iPhone低，用Android蘋果來做區分是否太白痴」、「這種價值觀身為女生的我都覺得可悲了」、「看來我只看顏值也完全不過分」、「那你可以回她，交朋友也想選有同款腦子的人」。

無獨有偶，之前有也女網友開出奇葩擇偶條件，表示「男生用安卓機很丟臉」，反遭大批網友反嗆「可憐」。世上手機百百款，加上每個人使用手機喜好不同，連交朋友都要用手機來決定真會讓人感到傻眼！

Dcard iPhone

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