奇葩擇偶條件！她稱「男生用安卓機很丟臉」 網反嗆可憐

俗話說「男追女隔座山，女追男隔層紗」，有些人擇偶標準除了長相必須合乎自己喜好，薪資、家庭背景等等也會納入考量，不過有名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張對話截圖，只見女方挑男友首要條件竟是「用安卓的第一個淘汰」，她直言「不覺得用安卓的男生很丟臉嗎」、「超噁」。

原PO在「爆廢公社」貼出一張對話截圖，女方開門見山表示若男生使用安卓手機「第一個淘汰」、完全不考慮交往當男友，她表示看到用安卓機的男生就心生厭惡，她還認為嫌棄果粉是「盤子」的人，宛如「三級貧戶笑富二代窮的只剩下錢」。

接著她還透露不願和拿安卓手機的人走在一起，直呼「超丟臉、超噁」，最後甚至附上一排嘔吐表情，嫌棄安卓手機的態度讓原PO忍不住大喊「太扯了吧」。

對話截圖曝光後引起網友熱烈討論，有人表示「拿安卓錯了嗎？原來我是貧民啊」、「可憐的思想」、「把價值觀放在手機，代表妳的人生真的太狹隘了」；不過也有網友認為「蘋果真的沒多貴，其他廠牌的旗艦機也是20000元以上」、「很多大老闆也是用安卓，不過蘋果真的完勝安卓（系統比較沒bug）」。

原本分享奇特擇偶條件卻演變成網友揪出蘋果、安卓的優缺點，但根據「手機王」統計，台灣2020年1月手機銷售市占率前5名分別是蘋果（33.8%）、三星（20.8%）、OPPO（11.7%）、紅米（6.0%）、hTC（4.4%）。雖然蘋果手機拔得頭籌，但安卓機陣營仍有許多愛好者。