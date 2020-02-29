台男確診新冠肺炎曾大阪旅遊 日網友驚：國內還有多少未爆彈

中央流行疫情指揮中心昨(28)公布新增2名新冠肺炎確定病例，分別為北部30多歲男性及50多歲女性，該男於2月17日至22日跟團到日本大阪旅遊，該團團員共21人，回國後25日出現症狀，就醫後28日確診。指揮中心指揮官陳時中表示，依男子的活動史研判，在日本感染的可能性較高，也判定為我國首例日本境外移入個案。

日本從二月中起疫情逐步升溫，截至今(29)已有233例確診，死亡9例。為防堵疫情擴散，日本首相安倍晉三已要求全國高中小學臨時停課至4月初。東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋，與大阪環球影城均從2月29日至3月15日臨時關閉。

日本47個都道府縣中以北海道確診案例最高，28日累計達到66例，其中包括不滿10歲兒童。大阪目前僅公布2名確診案例，一名女導遊曾帶過來自中國武漢的旅行團，1月29日證實感染，同車的司機亦確診。

日本網友認為，大阪案例這麼少，台男推估於大阪旅遊時感染新冠肺炎似乎太武斷，「只來短短六天也不見得就是在日本感染」、「也有可能是在台灣感染帶到日本吧？」、「為什麼這種時候還要出國旅遊啊？」、「不要馬上歸罪大阪，說不定是在日本出入境時被中國人感染。」

不過也有日本網友表達不同想法，「看來大阪的輕微感染者很多？」、「恐怖！大阪還有多少未爆彈？」有人不滿目前日本政府防疫政策不夠積極，「比起停課，限制出入境更重要」、「應該全面封閉國際機場」、「台灣目前疫情沒有擴大，提早限制中國人入境是對的。」並有日本網友表示自己至少半年內都不敢出國了，「保護自己也保護別人」。

日本確診病例數已超過200例，我國第33例確診病例亦有大阪旅遊史，有專家建議台灣應立即將對日的旅遊疫情建議等級提升至第三級。