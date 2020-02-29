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我新增2確診 北部男遊大阪染疫 50多歲女無旅遊史

聯合報 / 記者陳婕翎羅真蔡晉宇／台北報導
預防院內感染，指揮中心要求醫院限制探病時數和次數。圖為醫院在入口貼出相關規定。 記者林俊良／攝影
預防院內感染，指揮中心要求醫院限制探病時數和次數。圖為醫院在入口貼出相關規定。 記者林俊良／攝影

出現首例日本境外移入個案

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內又新增兩名新冠肺炎確定病例，分別為北部卅多歲男性及五十多歲女性，其中卅多歲男性曾跟團至日本大阪旅遊，成為我首例日本境外移入個案；五十多歲女性無旅遊史，研判在國內感染，由於發病前曾經住院，不排除是院內感染，感染源待釐清。

外交部調升日本旅遊警示燈號

因應新冠肺炎在日本疫情升溫趨勢，外交部昨天宣布，即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，北海道地區則進一步調升為「橙色」。其中，黃色警示代表「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，橙色警示代表「避免非必要旅行」。

不過，指揮中心對日本旅遊疫情建議仍是第二級警示，是否提高層級並加強邊境管控，例如將日本列為流行區，如此可要求具旅遊史者須居家檢疫十四天，也能暫緩當地人來台。指揮中心表示，是否提升等級，將進一步評估。

昨天新增的兩名案例，分別是我國新冠肺炎第卅三及卅四名案例，案卅三為北部卅多歲男性，他於二月十七日至廿二日跟團至日本大阪旅遊，同團團員廿一人，旅遊日期正值當地疫情持續升溫之際，返國後於廿五日出現症狀，就醫採檢，昨天確診。指揮中心指揮官陳時中表示，依其活動史研判，於日本感染可能性較高。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於確診個案和同團其他廿一人過去幾天都出入同樣場所，可能接觸過相同感染源，因此將進一步調查同團旅客是否出現疑似症狀，不排除全團居家隔離，若在日本或飛機上就出現症狀，也可能調閱機艙艙單、公布航班資訊。

為便利醫院管理與疫調，衛福部日前宣布限制陪病、探病人數，且須登記，昨天表示將為此建置登錄資訊系統，與既有長照與醫事人員系統相互比對，以利掌握陪病者身分。同時，也要求醫院提供外籍陪病者口罩與衛教資訊。

醫院陪病者登錄系統近日建置

衛福部醫事司長石崇良表示，衛福部近日將建置醫院陪病者的登錄資訊系統，醫院須登錄陪病者的姓名、與家屬關係、聯絡電話、身分證字號或居留證號、地址以及近日旅遊史等（TOCC）資訊。衛福部也要求各縣市衛生局督導所轄醫院，對病人自聘外籍看護工採取更多風險管理措施，除登記造冊，護理站每日發送每人一片口罩，要求全天配戴口罩。

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