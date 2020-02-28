排隊買口罩的人變少了？ 網曝關鍵原因：變好買了

還沒實施實名制前，民眾為了防範新冠肺炎（COVID-19）跑遍了超市、藥局瘋搶口罩，政府祭出實名制後讓這股熱潮降溫了許多，但每天在藥局門口排隊的民眾仍然不少。不過有網友觀察到自家附近的藥局排隊人數似乎有變少的現象，讓他想問是否疫情已經趨於緩和了？

原PO在PTT寫道自從口罩實名制實施規定僅限在藥局購買，而且每人7天只能買2片，家裡附近的藥局外天天都有人排隊要買口罩，但這陣子他發現成人的口罩都還剩有100個以上，而且感覺排口罩的人變少了，讓他忍不住想問「是因為大家覺得台灣疫情已經控制住了嗎？還是有什麼原因？」

許多網友紛紛猜測可能的原因，「就CP值太低放棄排了」、「發現沒戴也沒事，就慢慢變沒戴了」、「倦怠期！路上、店裡不戴口罩的人也多了」、「天氣熱除了戴不住外，病毒也死光了」、「說到底就是跟風」、「上次SARS也是這樣，前三個月恐慌期，之後就回歸日常」、「有種東西叫口罩套，可以延長外科口罩使用次數」；也有網友認同的確很好買，「下班後路過藥局都有得買」、「少很多+1，代表很多人領到」、「昨天路過買2個，很好買」。

還有一些網友認為政府增加產線、提升產能是主要因素，「產能提高，賣不完了」、「量變多了啊」、「成人口罩加倍囉」、「口罩產量有上升啊」、「進貨變多但人跟以前一樣，所以有剩」、「可能是變少人買了，也可能是因為口罩數量變多了，畢竟有限購，買完也不會再排」。

其實為了讓民眾都能買到口罩，除了口罩實名制外，經濟部原本規劃預計在3月9日時，口罩日產能可達1000萬片，加上行政院長蘇貞昌昨（27）日也在院會中表示已於26日批准動用9000萬元追加30條生產線，因此估計日產能可達到1,200萬片。