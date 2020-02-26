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我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

韓病例暴增遭我國提升旅遊警示 韓網友羨慕：台灣有在做事

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓大邱市民眾24日為買口罩大排長龍，所幸口罩供貨無慮。 路透
南韓大邱市民眾24日為買口罩大排長龍，所幸口罩供貨無慮。 路透

日前韓國旅遊警示提升至第三級警告後，消息迅速被韓國網友轉傳，而不少韓國網友看到文章後，紛紛稱讚台灣做的很好，並提到口罩制度也有妥善處理，引來不少人羨慕。

韓國近日確診新冠肺炎人數持續飆升，26日已超過千名病例，而我國中央流行疫情指揮中心日前也將韓國旅遊疫情建議列為「第三級警告」，消息發布後，文章也被網友迅速轉至南韓論壇網站 theqoo

而在貼文轉發後，韓國網友紛紛留言表示超羨慕台灣，網友稱讚，「台灣政府做得很好」、「我羨慕台灣」、「台灣政府表現很好」、「台灣似乎比我們做得更好」、「有點心酸，但台灣真的有做事」。

也有人提到，先前台灣政府就已經開始禁止口罩出口，避免囤積或哄抬價格，也提出相關作法讓民眾能買口罩，反觀韓國近日大排長龍購買口罩，讓他直說「真羨慕有一個把國民健康和健康放在首位的政府」。

目前韓國累積確診人數為1146例，我國指揮中心也要求，自25日起韓國入境的外籍人士皆需進行14天居家檢疫，而我國人士則要落實14天自主健康管理，但從27日起入境者都要實施14天居家檢疫。

韓國 居家檢疫 新冠肺炎 旅遊警示

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