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新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

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旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎COVID-19）疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。


疫情進入社區傳播及群聚感染階段，至當地旅遊受感染的風險高。目前警示國家包括韓國、中國（含港澳）。

▌國家：韓國、中國（含港澳）
▌防疫措施：14天居家檢疫
▌國外旅遊解約：團費可全退

韓國

旅遊警示燈號升級為橙色（避免非必要旅行），重災區大邱廣域市及慶尚北道清道郡升級為紅色（不宜前往宜儘速離境）。即日起自韓國入境的外籍人士需進行14天居家檢疫，本國籍人士方面，2月25日、26日入境者需進行14天自主健康管理，27日零時起入境者，進行14天居家檢疫

因旅遊警示升級，多家航空公司宣布韓國航線停飛至3月底，旅客可至航空公司管網退票或改票，均免收手續費（詳細停飛日期請見航空公司官網）。跟團旅客依國外旅遊定型化契約第14條「有法定原因解約」，旅費扣除行政規費及必要費用後，可全數退還。

飛韓航空公司退訂改期網址：

中國（含港澳）

14天內曾入境或居住於中港澳的外籍人士暫緩入境，同時暫停簽證申請。所有經中港澳「轉機」入境台灣者，一律居家檢疫14天。

目前兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場之航線外，皆暫停飛航。旅行團部分，亦暫停前往中國地區旅遊至4月30日，港澳地區則暫停至3月31日，其旅客解約退費原則，依國外旅遊定型化契約第14條「有法定原因解約」，旅費扣除行政規費及必要費用後，可全數退還。

南韓大邱機場。 圖／美聯社
南韓大邱機場。 圖／美聯社


▌國家：日本、新加坡、義大利
▌防疫措施：14天自主健康管理
▌國外旅遊解約：扣除必要支出後，再加上5%，其餘全退。

確診病例數快速增加，疫情明顯擴大，至當地旅遊應採取加強防護措施。目前警示國家包括日本、新加坡、義大利，入境者需進行14天自主健康管理。

自由行旅客需依各別產品購買條款規定，跟團旅客依國外旅遊定型化契約第15條「因客觀風險解約」，旅費扣除行政規費及必要費用後，旅行社可再扣除最高不超過旅費5%之金額做為補償。

義大利米蘭電車上，人們戴著口罩防疫。 圖／美聯社
義大利米蘭電車上，人們戴著口罩防疫。 圖／美聯社


▌國家：泰國、伊朗
▌防疫措施：14天自主健康管理
▌國外旅遊解約：依解約日距離出發日期，按比例退費。

確診數增加，有群聚感染現象，至當地旅遊需遵守當地的一般預防措施。目前警示國家包括泰國、伊朗，入境者需進行14天自主健康管理。

圖／「疾病管制署-1922防疫達人」臉書專頁
圖／「疾病管制署-1922防疫達人」臉書專頁

自由行旅客需依各別產品購買條款規定，跟團旅客依國外旅遊定型化契約第13條「旅客行前解約」，旅費除扣除行政規費及必要費用，還需依距離出發日期遠近，按比例賠償旅行社損失，若旅行社能證明實際損失超過賠償基準，得依實際損失求償。

依觀光局規定，取消日期在出發日41日前團費5%加規費加已發生費用，31-40日團費10%加規費加已發生費用，21-30日團費20%加規費加已發生費用，2-20日團費30%加規費加已發生費用，1日團費50%加規費加己發生費用。

總體來說，若因為肺炎疫情想取消機票，若要免費退票或改票，必須是目的地國家為「第三級警告」，例如中港澳，韓國。

返韓旅客。 圖／美聯社
返韓旅客。 圖／美聯社

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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