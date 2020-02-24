留學生分析韓國人3個不戴口罩原因 勸先不要到韓旅遊

住在公寓大廈的民眾有時會有被樓上鄰居噪音干擾的經驗，一般在經過勸說之後，彼此都會各退一步，希望以和為貴，畢竟可能要一起當鄰居好幾年。有位女網友近期上網PO文分享，她說自家樓上的鄰居住著一位阿姨習慣穿鞋大聲走路，又愛移動傢具，加上她2個女兒時常在樓上奔跑、打籃球，噪音吵得她受不了，而在原PO老公勸導3次後，對方竟主動加Line，結果每次吵鬧後對方還是裝死不認，令原PO感到崩潰，而貼文一出後，網友們紛紛推薦她使用一款神器，表示這是專門用來對付惡鄰居的法寶。

2020-02-22 16:47