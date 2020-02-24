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韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

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留學生分析韓國人3個不戴口罩原因 勸先不要到韓旅遊

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國染新冠肺炎人數不斷上升。示意圖／ingimage
韓國染新冠肺炎人數不斷上升。示意圖／ingimage

韓國確診新冠肺炎（COVID-19）人數不斷上升，而留韓台生也觀察多數韓國人不愛戴口罩，原因包含抽菸需求、維持妝容與接吻，加上常聚集在人多的場所，因此他也勸大家近期先不要到韓國旅遊。

有一名在韓國留學的台灣學生在「Dcard分享近期走在韓國街頭觀察到3個韓國人不戴口罩的原因，他指出，有些男生會有抽菸習慣就選擇不戴口罩，而女生則因為化妝需求，戴口罩可能就會破壞妝容便放棄，而因戴口罩不方便接吻的關係，多數情侶也會捨棄戴口罩保護自己。

原po還提到4處韓國人最愛聚集的場所，包含教會、光化門、夜店與咖啡廳，而韓國大邱日前就有名被確診為新冠肺炎的新天地教徒，因參加教會活動導致感染病例暴增，另外他指出，光化門每週六都有民眾聚集抗議總統文在寅，甚至帶頭牧師會向民眾說，「戶外會被感染是不可能的」讓他聽了相當傻眼。

此外，原po也說，目前到韓國旅遊的幾處熱門觀光景點，像是明洞、弘大、東大門等遊客確實少了很多，不過他指出，雖然多數遊客有戴口罩，但韓國近期新冠肺炎確診人數一天都是以百例在增加。韓國目前累計至今已有833例確診，而台灣也已將韓國提升到第三級旅遊警示，提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊。本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，另自27日零時起入境之本國籍人士則實施14天居家檢疫。

韓國 口罩 新冠肺炎 Dcard 旅遊警示

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