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看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

月薪5萬多在台北過得好？ 網友曝：打趴七成的人

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇月薪5萬6的薪資在台北生活能過什麼水平。圖片來源／ingimage

台北被戲稱為天龍國，因為物價水平都相較於其他縣市高，而生活在台北市也要額外負擔房租、水電等日常支出，如果薪資沒到一定水平，仍很難存到錢。一位網友在網上發文表示在台北一天工作12小時，月薪5萬6，大概的生活水平在哪裡，對此網友們反應熱烈，回覆表示薪資不算多也不算少，如果沒有房租，過得還算可以，吃一頓大餐也不用掙扎。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示「在台北市一天工作12小時不輪班，週休白天班，公司有宿舍不用錢，開伙2200包平日中晚餐，月實領5萬6，這樣的工資能在台北市算上哪個水平？」對此網友紛紛表示「12小時一週放兩天才5萬6，是不是有點少」、「12*22=264蠻爆肝的也」、「工時12小時你也沒啥時間去消費了」、「台北這要算貧戶吧，工時還超過8hr」、「5萬六應該低於台北平均，還要上12小時，窮忙」、「老實說就普普通通而已，頂多就可以吃比較貴一點而已」。

但有網友透露只要沒有房租壓力，基本上過得還可以，也能存錢，基本上可以比很多人過得好，「不用房租房貸，可以了」、「少了房租和伙食費基本上都是存下來的」、「不用房租已經打趴7、8成的人了」、「節儉一點的一個月存五萬都有可能了」、「房租差很多，開伙天天報到，一個月存4萬」、「是有點少，可是不用付房租，屌打一堆低端了」、「單身的話還ok，假日吃點好的偶爾出國玩」。

北市 薪資 工時

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