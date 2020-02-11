快訊

內湖新明路連續多日汽油味 中油設緊急指揮所抽油水

世界末日？口罩、衛生紙之亂後 全聯「2物」又被掃光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她見公寓樓梯間有噁痰親自消毒清潔 網暖哭：想當妳鄰居

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名女網友PO文抱怨，回家時發現有人在公寓的樓梯間吐痰，最後因為她實在看不下去，親自拿酒精清理，就連扶手都消毒一遍，讓眾多網友紛紛直呼「好想當妳鄰居！」示意圖／ingimage

新冠肺炎武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續擴散全球，民眾各個人心惶惶做好自身防疫措施，到哪都會隨時戴著口罩和使用酒精消毒，就是為了預防染上新冠肺炎。但昨（10）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文抱怨，自己回家時赫然發現有人在公寓的樓梯間吐痰，讓她感到相當傻眼，最後因為她實在看不下去，不僅親自拿酒精清理，甚至連一旁的扶手都一併消毒了，這樣暖心的舉動讓眾多網友看了紛紛直呼「好想當妳鄰居！」

原PO在文中貼出一張照片並提到，回家時看到自己住的公寓地上，竟然有一坨別人吐過的痰，讓她當場氣得大罵「都什麼時候了還亂吐痰！真是有夠噁心！」也幸虧自己平時走路有看地板的習慣並且及時發現，才不會讓噁痰影響到更多的人。

不過原PO實在氣不過，下秒就立刻回家戴上手套，拿著酒精前去消毒，將痰擦得一乾二淨，隨後更順手把樓梯扶手也都消毒一遍，最後再用塑膠袋包起來拿去丟，事後她也忍不住怒斥「瞬間覺得有這種鄰居真的很衰」。

原PO在文末還貼心提醒網友，若是隨地亂吐痰或是檳榔汁都是要罰錢的，希望大家如果遇到跟她一樣的情況，一定要用力檢舉，不願看到少數人在這緊繃的防疫期間，還在當他人的「豬隊友」，並呼籲大家發揮自身公德心。

事實上依廢棄物清理法第27條第1款規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣、煙蒂等行為，若違反規定會處新台幣1200元以上6000元以下的罰鍰。

原PO在公寓樓梯間發現有人隨地亂吐痰。圖擷自爆怨公社

新冠肺炎 武漢肺炎 NCP 爆怨公社

延伸閱讀

湖北一家全感染新冠肺炎厭世撒錢？ 警方闢謠：小孩闖禍

台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高

專家說什麼台灣人就信 為何這點卻不做？網分析：真的懶

口罩一個5元太貴？導遊曝「日藥妝店」10倍價差

相關新聞

她見公寓樓梯間有噁痰親自消毒清潔 網暖哭：想當妳鄰居

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續擴散全球，民眾各個人心惶惶做好自身防疫措施，到哪都會隨時戴著口罩和使用酒精消毒，就是為了預防染上新冠肺炎。但昨（10）日卻有一名女網友在爆怨公社上PO文抱怨，自己回家時赫然發現有人在公寓的樓梯間吐痰，讓她感到相當傻眼，最後因為她實在看不下去，不僅親自拿酒精清理，甚至連一旁的扶手都一併消毒了，這樣暖心的舉動讓眾多網友看了紛紛直呼「好想當妳鄰居！」

日本編輯窩心千里寄口罩 「高捷少女」漫畫家超感動

新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）疫情肆虐全球，引發各地一陣口罩「慌」。台灣一名漫畫家就在臉書上發文表示，前（9）日莫名收到一個裝滿口罩的包裹，起初還以為自己有了瘋狂粉絲，沒想到竟是曾合作過的日本編輯，越洋千里寄口罩來，讓他超級感動。

專家說什麼台灣人就信 為何這點卻不做？網分析：真的懶

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）持續延燒全球，我國民眾為了防疫，無不一窩蜂的搶購防疫物資，先是排隊搶口罩引發「口罩之亂」，隨後就連酒精、乾洗手等消毒用品都紛紛缺貨，更有網路謠傳為了因應製作口罩，因此衛生紙、衛生棉等生活必需品的原料都會短缺，超市衛生紙幾乎被搶購一空，最後則被經濟部證實兩者原料根本不同。對此就有一名網友在爆廢公社PO文提到，台灣人只要專家說什麼就信什麼，但是卻有一個狀況例外，PO文一出後網友紛紛直呼「有時間排隊沒時間運動」。

沒拿商品卻被防盜門嗶 網友崩潰：我身體裡到底有什麼？

許多賣場為了防盜，都會在門口設置防盜感應器，只要有人試圖將商品偷出去，警報器便會響起，不過有時卻會有明明沒拿東西，警報器還是響起的狀況。有網友就在臉書社團「爆怨公社」分享尷尬經歷，他表示經常沒拿東西但感應器就是會嗶嗶叫，崩潰喊：「我的身體裡面到底有什麼啊？」

訃聞上該怎麼稱「小三」 網黑人問號：小三也能放？

準備後事的過程中，訃聞是喪家向大眾報喪的公告，不過家中地位尷尬的人該放上訃聞嗎？近日有網友在《批踢踢實業坊》發文，他表示最近親戚過世，家中為了訃聞上小三的稱號吵得不可開交，他詢問網友遇到這種事嗎？「應該要用什麼稱謂比較適合呢？」

好市多見母子檔把飲料裝水桶 網友：有錢辦會員沒錢買飲料

美式賣場好市多是許多家庭採購的首選，賣場中的自助區更吸引客人消費，不過自助式美食區時常會發生客人貪小便宜的行為。近日有網友《爆料公社》上發文，他拍下有對母子檔在中和好市多裝飲料的影片，他們將可樂裝在自帶的水桶中，想要利用好市多無限暢飲的漏洞帶飲料回家，網友看了影片直搖頭，認為這種行為不可取。

他質疑台灣健保制度揚言想退出 過來人揭真相：自費到脫褲

台灣獨有的全民健保制度一直都是國人的驕傲，2020年的全球醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣更以86.71拿下第一，有了這個制度不僅讓國人不用因昂貴的醫療費而延遲就醫，還讓全民都能享有基本的醫療權利。但昨（8）日卻有一名網友在PTT上PO文坦言想退出健保，他認為自己繳的健保費都被慢性病患者給消耗掉了，甚至提到有人因為健保就大吃大喝到處申請，於是他無奈的表示「台灣的健保是不是沒救了？」

咖啡杯蓋就口飲用設計是衛生漏洞？網酸：真的都不用出門了

許多便利商店為了因應政府的減塑政策取消提供吸管，而將杯蓋改成可以直接飲用的設計，但他卻認為一些店員收完銀後就馬上製作飲料，手部沒有經過消毒，不免讓人懷疑是否有衛生問題，因此讓他直呼「此狀況台灣是衛生大缺口」。

玻璃碎片亂丟！清潔人員小腿遭割超深傷口⋯鞋、襪都染血

回收分類要確實！有資源回收人員在網上表示，近日工作時遇到回收垃圾中夾有未分類的玻璃碎片，導致回收人員意外被割傷，一片手掌大小的玻璃碎片，將回收人員的小腿割出一條長長的血淋淋傷口，且傷口很深，縫了約4針，還因為被塞入抗生素藥丸而腫起來，回收人員呼籲，「回收要分類，否則對清潔人員而言就是人間兇器」。

新婚夫妻已訂紐西蘭蜜月怕疫情 「照舊或取消」陷兩難

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）持續延燒，大陸多省市封城自保，全球多國城市也傳疫情，多國航空公司不僅宣布全面停飛大陸，也打亂國內旅人出遊計畫，退團之舉更讓國內旅行社叫苦連天。有網友原本計畫月底要出國度蜜月，現在不知要不要去，在ptt貼文發問「近期有人因為肺炎取消蜜月的嗎？」

手機沒電超緊張⋯台鐵列車長神救援！她感動：一定要這麼有人情味？

台鐵人好暖！一名25歲的網友於9日晚上9時2分搭乘台鐵區間車時，發現自己手機沒電了，但她還需要3小時才會抵達目的地基隆，無奈只好詢問列車長充電車廂的位置，然而列車長卻回應區間車沒有充電車廂，讓她非常崩潰，2分鐘後列車長竟拿著行動電源說「這個先借你」，讓該網友「感動到爆炸」，直呼「台灣人一定要這麼有人情味嗎？」

台中市貴為直轄市很鄉下？ 網曝1致命缺點：公車要等15分

台灣每個縣市的發展程度都不盡相同，每個城市也各有特色，各地都擁有該地區特有的人文風情，但究竟哪個地區最適合居住，大家也都有自己的看法。不過昨（8）日卻有網友在PTT上PO文表示，近日他去台中火車站附近等公車時居然要等15分鐘，而且一路上乘客加上駕駛人員更不超過5人，這樣的情況與他在台北所看見的景象完全不同，因此他就懷疑詢問網友「台中市是不是很鄉下啊？」。

熱門新聞

好市多見母子檔把飲料裝水桶 網友：有錢辦會員沒錢買飲料

沒拿商品卻被防盜門嗶 網友崩潰：我身體裡到底有什麼？

專家說什麼台灣人就信 為何這點卻不做？網分析：真的懶

日本編輯窩心千里寄口罩 「高捷少女」漫畫家超感動

訃聞上該怎麼稱「小三」 網黑人問號：小三也能放？

天冷喝熱可可 日本星巴克店員教秘技：「加一味」變極品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。