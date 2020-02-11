她見公寓樓梯間有噁痰親自消毒清潔 網暖哭：想當妳鄰居

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續擴散全球，民眾各個人心惶惶做好自身防疫措施，到哪都會隨時戴著口罩和使用酒精消毒，就是為了預防染上新冠肺炎。但昨（10）日卻有一名女網友在爆怨公社上PO文抱怨，自己回家時赫然發現有人在公寓的樓梯間吐痰，讓她感到相當傻眼，最後因為她實在看不下去，不僅親自拿酒精清理，甚至連一旁的扶手都一併消毒了，這樣暖心的舉動讓眾多網友看了紛紛直呼「好想當妳鄰居！」

原PO在文中貼出一張照片並提到，回家時看到自己住的公寓地上，竟然有一坨別人吐過的痰，讓她當場氣得大罵「都什麼時候了還亂吐痰！真是有夠噁心！」也幸虧自己平時走路有看地板的習慣並且及時發現，才不會讓噁痰影響到更多的人。

不過原PO實在氣不過，下秒就立刻回家戴上手套，拿著酒精前去消毒，將痰擦得一乾二淨，隨後更順手把樓梯扶手也都消毒一遍，最後再用塑膠袋包起來拿去丟，事後她也忍不住怒斥「瞬間覺得有這種鄰居真的很衰」。

原PO在文末還貼心提醒網友，若是隨地亂吐痰或是檳榔汁都是要罰錢的，希望大家如果遇到跟她一樣的情況，一定要用力檢舉，不願看到少數人在這緊繃的防疫期間，還在當他人的「豬隊友」，並呼籲大家發揮自身公德心。

事實上依廢棄物清理法第27條第1款規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣、煙蒂等行為，若違反規定會處新台幣1200元以上6000元以下的罰鍰。