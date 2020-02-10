他質疑台灣健保制度揚言想退出 過來人揭真相：自費到脫褲

台灣獨有的全民健保制度一直都是國人的驕傲，2020年的全球醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣更以86.71拿下第一，有了這個制度不僅讓國人不用因昂貴的醫療費而延遲就醫，還讓全民都能享有基本的醫療權利。但昨（8）日卻有一名網友在PTT上PO文坦言想退出健保，他認為自己繳的健保費都被慢性病患者給消耗掉了，甚至提到有人因為健保就大吃大喝到處申請，於是他無奈的表示「台灣的健保是不是沒救了？」

原PO在文中說道，他看到成人血友病的藥一年要價700萬台幣，所以他覺得自己繳的健保費都是被那些慢性病人用掉的，更不滿的指出除了那些有健保就大吃大喝到處申請的人，一旦等自己老了根本就沒有年輕人幫忙繳健保費，如今還要開放一堆外國人稀釋健保資源，種種原因都讓他氣得直呼「我可以退出健保嗎？」因為實在不想繳健保費，自己也已保了雙醫療險。

PO文一出後，隨即引來網友瘋狂留言，許多網友都不明白為何有人會想退出健保，「不要繳現在開始就自費看診，保證你看到脫褲」、「怎麼會有人想退出健保，況且雙醫療險也不見得用的到」、「有種就不要出事，這種對病人極端有利的政策，還有人想退出？」、「沒有繳那些錢，還不是亂花掉」、「多點同理心，就不要到時候自己生病出事」、「健保卡給我，我可以多領口罩」。

也有不少有自費就醫經驗的網友認為有健保真的要好好珍惜，「在美國拔一顆智齒1100美金（約新台幣33000元）讓您參考，要惜福了」、「我爸重大疾病切肝加自付額花了快20萬，幸好年輕時有買雙保險加健保，可是扣除之後我們家還是要自付快5-6萬，但是已經很好了」、「診所自費真的超貴，付過一次就知道痛」、「之前忘記帶健保卡看一次感冒就要700塊，完全無法想像沒有健保的日子」、「台灣健保是外國都羨慕不來的制度，去國外看一次病你就知道了」、「開一次重大手術就要100萬起跳，有種自付啊」、「牙醫補牙加麻醉，剛好那天忘記帶健保卡，押金押了4000多左右」。

不過原PO自己也解釋，最主要還是擔心健保會被濫用，導致最後健保負荷不了，未來走向倒閉的命運，所以自己其實是希望健保能回歸保險本質，政府不要強制納保，用市場機制來決定價格，因為不容易倒的保險才有保的價值。