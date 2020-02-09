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她吐第一線醫護人員心聲 引上萬網友按讚：看完眼睛酸酸的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名護理師PO文吐露防疫的心聲，並希望大家都能發揮同理心，好好珍惜醫護人員。示意圖非當事者。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

武漢肺炎疫情持續延燒，直至目前國內共計17名確定病例，不管是政府單位還是第一線的醫護人員，都紛紛繃緊神經，就怕防疫出現漏洞。昨（8）日就有一名護理師爆廢公社PO文吐露防疫心聲，並直呼「17年前的妳在哪裡？」，希望大家都能發揮同理心，好好珍惜醫護人員，貼文一出後就立刻吸引上萬人按讚分享。

該名護理師在PO文中提到，當時在她還是護專4年級時，剛好碰上SARS疫情爆發，因此學校全面停止實習。那時還懵懵懂懂的她現在已在醫療第一線，這讓她憶起17年前學姊告訴她「當年SARS單位主管通知我，隨時下一個就換我進去隔離房照顧，要我心理準備，也要我隨時準備好行李。」這段話讓原PO震驚的問學姊「妳不害怕嗎？」，當時對方告訴她「當然怕啊！但能怎麼樣？就直接說好，然後回到家收拾行李，隨時做好上戰場的準備。」

隨後學姊又告訴原PO，自己的孩子都還小，所以就把家人的照片放在行李中，因為怕進去再也出不來了。這段對話讓當時的原PO聽了又心酸又感動，並感謝有這麼強大的醫療團隊願意站在第一線，即使可能永遠無法再見到家人，但還是願意為病患付出。

不過現今原PO卻試問自己「有辦法做到嗎？」，對此她表示「內心是不願意的」，因為想要守護家人，要她捨棄一切去照顧陌生人，就會變成「做好是應該，沒做好被罵是活該」，因此讓她相當抗拒，但是當她看到病人家屬的懇求，又會讓她燃起一種「要捨小我而大我」的使命感。

所以原PO希望大家都能夠保護好在第一線的醫護人員，也把醫護人員當成家人，她認為既然他們都願意守護大眾，也希望大眾能為他們想想、捍衛他們的健康，因為當第一線的醫護人員倒下了，台灣也會淪陷。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言「我一直以台灣的醫療為榮，因為有你們！」、「希望這次疫情能趕快度過，讓每一位醫護人員都平安」、「想起那段過去真的會忍不住流淚，因為真的有人進去後就出不來了」、「感謝有醫護人員的付出，謝謝你們」、「看完眼睛酸酸的，真的很謝謝第一線的人員」。

醫護人員 SARS 護理師 武漢肺炎 爆廢公社

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