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在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

陳時中「禁墮胎公投」一句話留好印象 網讚：很認真的官員

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾在禁墮胎公投案說出「又不是公投的人要生」，這一句話在原PO心中留下好印象。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

武漢肺炎疫情目前台灣共有16例確診病例，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會宣布武漢台胞專機內確診案例時更一度哽咽落淚，令不少民眾不捨。近期，有網友上網發文，分享他對陳時中的印象，表示第一次看到陳時中的印象並不深刻，直到禁墮胎公投案時他說了一句話，讓人印象深刻，加上這次疫情處理，令原PO大讚他是很認真的官員。

原PO在「Dcard發文說到之前聽到陳時中這個人名時，完全不認得是誰，當下的反應就是「誰啊」，直到有公民團體提出懷孕滿8週禁墮胎的禁墮胎公投案時，才對他印象深刻，當時身為衛福部長的陳時中邀集眾多醫師與婦女進行討論，並對外說了「又不是公投的人要生」這句話，令原PO覺得非常棒，他表示「他說了這句很棒的話，幸好最後提案也被駁回了」，而原PO也讚許陳時中近期對於防疫的付出，並說「陳時中真的是很認真的官員，只能說部長真的辛苦了，希望你撐過去」。

對此，不少網友也留言回覆，「有這樣的部長是台灣人的福氣，辛苦了」、「他講這句很老實又無法反駁欸，真的辛苦了部長」、「之前沒在關注部長，經過這次事情，覺得部長超棒」、「我對陳時中的第一印象是某堂課必修考試，考歷任衛福部長照片名字連連看，現在在新聞看到他一點也不陌生哈哈」、「我對他印象是小時候給他看過牙」、「真的很擔心部長沒有好好休息」。

陳時中 衛福部 武漢肺炎 疫情 Dcard

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