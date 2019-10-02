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禁墮胎公投提案 陳時中：又不是公投的人要生

2019-10-02 14:48中央社 記者陳偉婷台北2日電

公民團體提懷孕滿8週禁墮胎公投案；衛福部長陳時中今天說，將邀集醫師、婦女團體討論，因限縮墮胎週數有很多問題，「又不是公投的人要生」，會再多溝通。

有公民團體提案「人工流產應於妊娠8週內施行」修法公投，中央選舉委員會認定，須舉行聽證進一步釐清爭點。消息一出，「女性身體自主權」與「胎兒生命權」相關的墮胎討論在網路上引發討論。

民主進步黨籍立法委員黃秀芳下午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時說，衛生福利部應對該限縮墮胎權的公投案表態，且中選會還要辦聽證會，但根本不應成案、不需浪費時間討論。

依現行優生保健法施行細則規定，人工流產應於妊娠24週內施行。但屬於醫療行為者，不在此限。

衛福部國民健康署長王英偉答詢時表示，現行法律會規定在24週，是因胎兒在24週已成型、存活率達到一定水準，但若影響到母親健康或胎兒有明顯問題時，超過24週仍能中止妊娠。

王英偉表示，若僅有8週，目前國際醫療專業上無法判斷胎兒的狀況。以目前的資訊，該提案「不符專業和國際趨勢」，應該保留，有更多的討論。

陳時中則說，公投案把墮胎週數上限從24週降到8週，但「又不是公投的人要生」，其中有很多問題，將邀集相關團體、醫師一起來討論。

公投公民團體衛福部
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