武漢肺炎疫情肆虐…她逛首爾「路上被瞪」 遭店家勸快回台

武漢肺炎疫情持續延燒，全球確診人數迅速增加，不少國家甚至傳出排華事件，先前一名亞裔女子戴口罩，卻在紐約地鐵遭到黑人毆打。近日一名女網友PO文指出，到韓國首爾遊玩，即便走在路上沒說話，但是只要和路人對眼就會被瞪，就連店家態度也很不友善，讓她無奈表示「他們態度這樣，我的購物慾瞬間真的降到0」。

該名女網友在臉書社團「日韓旅遊公社」發文表示，在首爾已經有6天了，走在路上沒說話，跟路上的女生只要對到眼就會被瞪，「難道我臉上有寫從台灣來的嗎？還是大陸？」原PO還提到，去店家買東西態度也很不友善，就連去吃東西的時候，「店家也跟我們說趕快回台灣，韓國人只要聽到說中文的，客人會跑光光」，讓她不禁感嘆「想問問最近去旅遊的朋友們，有這種感覺嗎？」

文章曝光後，有網友認同直言「有，怕死了，聽到中文馬上在你面前把口罩戴起來」、「昨天在大邱西門市場，有幾家直接拒絕中國人進入或購買，台灣的也一樣，有些店家也的確較不友善」。還有網友幫忙緩頰，「我現在在首爾，去明洞吃飯，感受不到有其他異樣眼光」、「昨天剛從釜山回來，不知道是不是我神經大條，並沒有感覺到有哪裡不一樣，還蠻輕鬆自在的」。

不過也有網友認為，韓國本來就很排外，「韓國人很排外，現在發生這個病毒更慘」、「其實也別想太多，他們大部分對東方人的遊客都不是很友善」、「韓國人很排外的，因為語言不通的關係」、「之前沒有武漢肺炎，我去首爾，店家都是態度超差，根本不想花錢」。