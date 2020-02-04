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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

影／亞裔女搭地鐵「戴口罩」被黑人狂毆！網嚇：覆巢之下無完卵

2020-02-04 18:34聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情在全球爆發，卻波及到一些在外國的亞裔人士，先前有人在社群上分享自己因是亞洲臉孔又戴口罩，被其他乘客趕下地鐵的經驗；法國媒體甚至在 26 日的頭版頭條刊登一位亞洲女性戴口罩的照片，旁邊附上「黃色預警」字樣。近日網路則流傳一段「一位亞裔女孩戴著口罩在紐約車站遭到黑人毆打」的影片，讓網友直呼「在紐約戴口罩真的要小心了」，引發熱烈討論。

網友在ptt八卦版上po出一篇「亞裔女孩在紐約地鐵戴口罩被黑人追打」，內文中的影片可以看到，一名戴著口罩的亞裔女孩在紐約Grand Street地鐵站，只是坐在階梯上滑手機，卻被迎面而來的黑人大罵髒話，起先女孩並未多做回應，只是請黑人離開，沒想到該名黑人變本加厲，拿起雨傘就是朝女孩的頭部狂毆，令人心寒的是，周遭的人彷彿沒看到般，沒人上前阻止。

黑人出手相當不留情，一度把女孩逼到牆上繼續毆打，這時才有路人被嚇到了，急忙起身阻止。影片曝光後，目前已累積快一萬次的點閱率，該篇文章也引發熱議，網友們紛紛留言表示「歐洲人認知：你戴口罩你有病」、「這種現象只會越多...因為都在恐懼中」、「白人歧視黑人、黑人歧視亞裔、歐美日常」、「這跟膚色該沒太大關係，單純就是無法接受」、「覆巢之下無完卵，外國人歧視時才不會管你是哪裡來的黃種人」、「因為武漢肺炎亞洲人一口氣被拉黑了」。

該名黑人先是破口大罵口罩女，罵著罵著便開始動手動腳。（影片截圖）
該名黑人先是破口大罵口罩女，罵著罵著便開始動手動腳。（影片截圖）
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武漢肺炎肺炎

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