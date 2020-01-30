搶不到好市多超涮嘴零食 他南下怒掃整車「正港台味」

有網友南下怒掃一整個車廂的蕃薯餅。圖/ Facebook 分享 facebook

知名美式賣場好市多，販售的多款零食都受到不少民眾喜愛，像是三色台灣地瓜片「纖三薯」，主打低熱量又有洋芋片的口感，引發民眾紛紛前往搶購。就有網友在臉書社團上表示，過年前想到好市多買纖三薯都撲空，趁著春假期間南下，看到台灣正港蕃薯餅，一氣之下大掃貨，畫面曝光後讓其它網友直呼：「好療癒」。

現代人越來越追求健康，輕巧、零負擔的零食正當道，讓這款強調無添加糖、低溫真空油炸的「纖三薯」大受網友好評，甚至被譽為春節追劇必吃零食。一名網友就在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上說到，去了好市多好幾次都沒買到纖三薯，過年下南部看到台灣番薯餅，「一氣之下～怒吃！怒吃！怒吃！」並笑稱：「地瓜控真的很想吃纖三薯」，表示自己還是「會繼續徘徊賣場裡」。原Po隨文附上一張圖，整個後車廂都被塞滿了大包的番薯餅，讓網友看了大呼：「這種地瓜片超涮嘴啊」、「塞滿後車廂超療癒」。

不少網友表示，原Po購入的台灣蕃薯餅「超涮嘴」、「傳統的真的比較好吃」，但也有網友提醒「小心吃太多會上火」、「這熱量超高的啊」、「吃完真的會胖到不知道人」，表示「傳統好吃是因為糖粉加很多！好市多的是無糖自然甜」，有網友也笑稱「看到滿滿的碳水化合物」。

有人也提及，「期待很久終於買到纖三薯！！每次都買不到，所以直接帶兩包回家，結果⋯⋯我覺得還是傳統的鹹鹹甜甜好吃」、「我覺得味道太淡了，優點是嘴巴不容易破」，可見每個人喜好的口味不盡相同，自己覺得好吃最重要。