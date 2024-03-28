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他列6種超懷念福利社商品 這1樣讓眾人力讚：真的好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
福利社示意圖。聯合報資料照片
福利社示意圖。聯合報資料照片

校園福利社對於許多人來說是個美好回憶，學生時期只要一到下課時間就迫不急待前往挖寶。有網友在臉書列出6款讓他懷念的福利社商品，其中涼麵更獲得不少人的好評。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」列出草莓麵包、袋裝冬瓜茶、盒裝涼麵、伴點巧克力飲料、阿羅哈小魚餅乾、菜脯餅等6種商品，他說這些都是以前學生時代，最愛到福利社買來吃的東西，如今讓他相當懷念，也感嘆「現在的福利社已成歷史」。

貼文勾起不少人的回憶，「我好懷念以前的小學福利社賣的草苺麵包」、「全都吃過」、「冬瓜茶好喝」、「冬瓜茶一包5塊錢」、「國中的時候買雞排送冬瓜茶」、「油飯、炒麵加辣、貢丸湯」、「好像只有認識冬瓜茶」、「沒有涼麵這個選項，應該不是北部的」、「涼麵有的早餐都還有賣啊，蘋果麵包便利商店就有得買了」。

當中涼麵獲得不少網友一致好評，「盒裝涼麵真的很好吃」、「想念涼麵」、「那盒涼麵才20塊」、「涼麵超讚，伴點超甜」、「盒裝涼麵是真的讚」、「涼麵是真的好吃」。

零食 餅乾

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